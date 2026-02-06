Vinculan a proceso a Livia Brito: ¿Cuál fue el conflicto entre ella y el fotógrafo Ernesto Zepeda?

La actriz Livia Brito fue vinculada a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones.

Una polémica que comenzó hace más de 5 años suma un capítulo más a la historia: la actriz Livia Brito es vinculada a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones contra el fotógrafo Ernesto Zepeda.

Esto ocurre después de retirar el amparo que tenía Brito desde 2024 tras acceder a reparar los daños causados contra el fotoperiodista mexicano.

El magistrado Jesús Ubando López ordenó la vinculación a proceso de la actriz, por lo que las investigaciones contra Livia se mantienen en curso, de acuerdo con información de Chismorreo.

¿Por qué vincularon a proceso a Livia Brito?

La polémica se remonta a un incidente de 2020 ocurrido en una playa de Quintana Roo, cuando Ernesto Zepeda, fotógrafo especializado en celebridades, captó imágenes de Livia Brito y su entonces pareja, Yosmi Mariano Gedler Martínez, por lo que este último lo agredió físicamente y dañó parte de su equipo de trabajo.

Derivado de esta situación, el fotoperiodista inició un proceso legal contra la famosa y su expareja, primero de carácter civil por daño moral (y por el cual la actriz debía pagar una indemnización de aproximadamente un millón doscientos mil pesos), y ahora penal.

Durante el juicio, que lleva años en proceso, Livia Brito hizo declaraciones que supuestamente no concuerdan con lo que ocurrió, al negar agresiones contra Zepeda pese a que hay testigos y pruebas contundentes.

Tras detectar versiones distintas de la realidad, Zepeda comenzó un proceso de la mano de su abogada, Alicia Frías, por falsedad de declaraciones contra la actriz de telenovelas mexicanas y quien era su pareja en aquel entonces.

Qué sigue en el proceso de Livia Brito

Un documento que circula en redes sociales y presuntamente obtenido por C4 Jiménez, señala que la vinculación a proceso ocurrió el pasado 28 de enero, tanto para la actriz como para Mariano Gedler.

El próximo 23 de febrero a las 12:00 horas debe presentarse en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur para una audiencia de cumplimiento de ejecutoria de sala como parte del proceso de Brito y su expareja por su probable participación en el delito de falsedad ante autoridades.

Polémica entre Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda

La famosa Livia Brito lleva envuelta varios años en una controversia legal y mediática con el fotógrafo Ernesto Zepeda.

De acuerdo con la versión del fotógrafo, tras notar que era fotografiada, la actriz reaccionó de forma violenta, lo que derivó en una agresión física y el daño a su equipo de trabajo.

“Estaban Livia Brito y su novio (…) en la última foto, ella volteó y me alcanzó a ver (…) en eso volteó, ella llega gritándome y me da una cachetada (…) llegó su novio e inmediatamente me dio un ‘trancazo’ en el pómulo derecho”, narró en 2020 el fotoperiodista en conversación con Sale el Sol.

Tras aquel incidente, Zepeda presentó una denuncia formal por lesiones y daño a propiedad ajena, pues sufrió heridas visibles en el rostro.

Ernesto Zepeda denunció a Livia Brito y su entonces pareja. (Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira)

La versión de Livia Brito y su postura ante el caso

Livia Brito sostiene que el fotógrafo invadió su privacidad y la de su acompañante, argumentando que, aunque se encontraban en un espacio abierto, se trataba de un momento personal que no tenía fines informativos.

La actriz manifestó en diversas ocasiones que se sintió acosada y vulnerada, lo que, según su postura, detonó una reacción impulsiva.

“Tomar fotografías a mi persona o a cualquier otra, en un lugar público, en un lugar privado, donde sea sin consentimiento, es violación a la intimidad y es considerado un delito (...) defendí mi derecho a la intimidad personal, más aún cuando había de por medio un asecho a mi persona”, dijo en una publicación de 2024 Livia Brito.

En esa misma publicación, que fue cuando se le otorgó el amparo y la no vinculación a proceso, la actriz cubana asegura que en ningún momento hizo falsedad de declaraciones.

“Se ofreció mi confesional, y de ella se quiere hacer creer que hay falsedad. El día de ayer un juez penal dijo que no es así, pues Resolvió No Vincularme a Proceso. Por la simple y sencilla razón de que una confesional no es una declaración, O sea, nos dio la razón”, señaló.