Susana Zabaleta detalla por qué su empleada dejó su casa tras robo: ‘Vive con alguien que te hizo eso’

Susana Zabaleta explicó que ya había tenido varias conversaciones con sus empleados en caso de recibir una posible llamada de extorsión. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Mandaban Ubers al por mayor a recoger sus pertenencias. Susana Zabaleta reveló nuevos detalles sobre el robo que sufrió en su casa, luego de que delincuentes engañaran mediante el fraude conocido como ‘La Patrona’ a una de sus trabajadoras, a quien la cantante despidió tras entregar sus pertenencias de valor a los delincuentes.

El robo a la actriz de Sexo, pudor y lágrimas ocurrió en octubre de 2025, mientras ella y su entonces pareja, Ricardo Pérez, conductor de La Cotorrisa, se encontraban de viaje.

Aunque en ese momento informó que su trabajadora había sido víctima de una extorsión, ahora explicó cómo los responsables la manipularon durante aproximadamente cinco horas y consiguieron sacar los objetos sin ingresar personalmente a la vivienda.

¿Cómo saquearon la casa de Susana Zabaleta?

En una entrevista con el influencer Gusgri, Zabaleta detalló que los delincuentes consiguieron que Lupita, quien trabajaba con ella desde hacía varios años, rompiera la chapa de su habitación y reuniera prácticamente todos los objetos de valor. Después enviaron varios vehículos de Uber para recoger las pertenencias.

Susana Zabaleta recordó que se encontraba en una función de ópera en Sídney cuando recibió un mensaje de Lupita que la alertó. Su trabajadora le pidió ayuda y le indicó que ya había enviado “todo lo que quiere”, una frase que la actriz no comprendió en ese momento.

Posteriormente, intentó comunicarse con ella y, al no obtener respuesta, llamó a otra de las trabajadoras que se encontraba en su casa. Al escucharla llorar, preguntó inmediatamente por sus hijos y, después de confirmar que estaban bien, se enteró de que Lupita había caído en una extorsión telefónica.

Le hicieron creer que Zabaleta atravesaba un problema relacionado con su vivienda. “Le estuvieron lavando el coco durante cinco horas, diciendo: ‘A tu patrona le van a quitar el lugar, su casa la van a embargar’”, relató Zabaleta.

Lupita creyó que ayudaba a su empleadora y comenzó a buscar las pertenencias que podían tener mayor valor. El engaño llegó al punto de que tomó un martillo para romper la chapa de la habitación de Zabaleta y acceder a los objetos que se encontraban dentro.

Los responsables permanecieron al teléfono y pidieron a Lupita que les mostrara diferentes espacios de la vivienda: “Llegaban Ubers y Ubers y Ubers, la tenían hablando así: ‘A ver, enséñame’, y así les enseñaron toda mi casa”, explicó.

Susana Susana Zabaleta relató que el robo lo sufrió mientras estaba de viaje con Ricardo Pérez. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué objetos le robaron a Susana Zabaleta de su casa?

De acuerdo con la propia Zabaleta, perdió joyas, dinero en efectivo, dólares, obras de arte, bolsas y otros objetos valiosos. Los delincuentes incluso consiguieron que su trabajadora utilizara las maletas de la actriz para guardar algunas de las pertenencias antes de entregarlas.

“Todos los Uber tuvieron que ir a declarar, porque, claro, todo México tiene cámaras. [...] Separaban las cosas y se las llevaban a tal lugar y a tal lugar, a Puebla, a no sé dónde”, explicó la actriz sobre la intervención de las autoridades.

Lupita dejó de trabajar con Susana Zabaleta después de lo ocurrido. La cantante explicó que mantenían una relación cercana desde hacía muchos años. Sin embargo, aseguró que antes del robo había hablado en numerosas ocasiones con Lupita acerca de las extorsiones telefónicas y le explicó qué debía hacer si recibía una llamada.

“A ver, Lupita, si alguien habla por teléfono (...) luego luego le cuelgas. Si te dicen que tienen a tu hija, por favor, no les creas. Cuelga y háblale a tu hija, Lupita”, recordó sobre las recomendaciones que le daba.

Ante los cuestionamientos sobre por qué dejó de trabajar con ella después del engaño, Zabaleta señaló que era difícil continuar viviendo con una persona después de una experiencia de ese tipo.

¿Qué es ‘La Patrona’, el modus operandi que utilizaron para asaltar la casa de Susana Zabaleta?

‘La Patrona’ es una modalidad de robo a casa habitación en la que los delincuentes recurren a llamadas telefónicas y mensajes dirigidos a trabajadores domésticos para engañarlos y conseguir que entreguen pertenencias de sus empleadores.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, una de las estrategias consiste en hacer creer a la víctima que su empleador enfrenta una emergencia y necesita dinero.

Entre los engaños más comunes, los delincuentes aseguran que existe una supuesta deuda hospitalaria y presionan al trabajador para reunir y entregar objetos de valor. Esta modalidad de robo también la sufrió la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy.

Meses después del robo a Susana Zabaleta, las autoridades detuvieron a Ronny Antonio Marcano Gómez, ‘El Ronny’, de 34 años, y a una mujer venezolana de 27 años, quienes presuntamente estaban vinculados con una célula dedicada al robo de viviendas mediante ‘La Patrona’.