Horacio Beamonte, de ‘Como dice el dicho’ fue hospitalizado de emergencia: ‘Perdí la conciencia de tanto dolor’

Horacio Beamonte aseguró que el dolor de cabeza se presentó mientras se preparaba para hacer un casting. (Fotografía. ChatGPT)

El actor Horacio Beamonte, conocido por su participación en el programa Como dice el dicho, fue hospitalizado de urgencia después de sufrir una cefalea intensa que le provocó un fuerte dolor de cabeza y, posteriormente, la pérdida del conocimiento. El intérprete permaneció 4 días en el área de urgencias y actualmente continúa su recuperación en casa.

Beamonte, quien padece leucemia linfoblástica aguda, explicó a través de sus redes sociales que el episodio ocurrió después de pasar una noche sin dormir para preparar un casting. De acuerdo con su relato, la presión y el estrés por memorizar sus parlamentos afectaron su estado de salud.

¿Por qué fue hospitalizado Horacio Beamonte?

A través de una publicación en redes sociales donde compartió fotografías de cómo fue su recuperación, Horacio Beamonte relató que desde el fin de semana anterior comenzó a sentirse mal después de recibir el material para un casting que, según explicó, debía preparar en pocas horas.

El actor aseguró que recibió los parlamentos alrededor de las 2:20 de la tarde y debía tenerlos memorizados para las 11:00 de la mañana del día siguiente. La presión por preparar el material provocó que pasara toda la noche sin dormir.

“Con la Leucemia que padezco ya no es fácil desvelarme ni presionarme de esa manera”, explicó.

Su estado de salud empeoró y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, donde recibió morfina, tramadol, paracetamol, solución salina, dexametasona y difenidol. Los médicos le diagnosticaron una cefalea intensa/aguda, que le provocó un malestar indescriptible.

“Hasta llegó un momento en que perdí la conciencia de tanto dolor y luego en el hospital con la morfina más todavía”, relató.

La intensidad aumentó hasta que perdió el conocimiento. Una vez hospitalizado, el suministro de morfina también afectó su estado de conciencia.

Los médicos le realizaron una tomografía para determinar si el intenso dolor de cabeza estaba relacionado con la leucemia. El estudio descartó la presencia de tumores o infiltraciones de la enfermedad en el cerebro y las meninges que pudieran explicar la cefalea.

Después de 4 días en urgencias, Beamonte recibió el alta y regresó a casa para continuar con su recuperación. Además, agradeció el acompañamiento de su madre y su hermana durante la emergencia.

¿Qué enfermedad padece Horacio Beamonte?

El actor Horacio Beamonte padece leucemia linfoblástica aguda (LLA). Su madre, la cantante y compositora Lucero Campos, informó en abril de 2025 que el actor se encontraba gravemente enfermo y posteriormente confirmó el diagnóstico. Beamonte permaneció alrededor de 30 días hospitalizado durante aquella etapa.

Durante su tratamiento también se detectó el cromosoma Filadelfia, una alteración genética asociada con algunos casos de leucemia. En ese periodo enfrentó otras complicaciones de salud, entre ellas una neumonía y una infección bacteriana.

El estado de salud del actor volvió a llamar la atención después de que decidió no continuar con las quimioterapias sistémicas. En agosto de 2026 dio a conocer que acudió a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y manifestó su decisión de optar por la ortotanasia.

Beamonte también informó que firmó una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación, documentos mediante los cuales estableció los procedimientos médicos que desea recibir o rechazar conforme avance su enfermedad.

La ortotanasia no implica provocar deliberadamente la muerte, sino permitir que una enfermedad siga su curso natural sin recurrir a procedimientos destinados a prolongar artificialmente la vida, con cuidados paliativos para atender el dolor y otros síntomas.

Durante su hospitalización más reciente, el actor aseguró que nuevamente le preguntaron si deseaba recibir quimioterapias sistémicas: “Claramente en mi placa dice que no, que yo deseo ORTOTANASIA en mi Voluntad Anticipada y Orden de no Reanimación”, escribió.

¿Quién es Horacio Beamonte y cuál es su trayectoria?

Horacio Beamonte es un actor, músico, compositor y cantante mexicano, nacido en 1977. Comenzó su trayectoria profesional como actor independiente en enero de 1999 y acumuló más de 25 años de trabajo en televisión.

A lo largo de su carrera participó en telenovelas como DKDA, Amigos x siempre, Destilando amor, Hasta que el dinero nos separe y Tres veces Ana, además de series como El Pantera, Señora Acero y Narcos.

También apareció en programas unitarios como Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe, producciones por las que parte del público mexicano reconoce su trabajo. Además de la actuación, desarrolló una trayectoria como músico, compositor y cantante, con experiencia en instrumentos como guitarra, bajo y batería.

Horacio Beamonte es hijo de Lucero Campos, cantante y compositora que lo acompañó durante diferentes etapas de su enfermedad y que inicialmente informó públicamente sobre su estado de salud.