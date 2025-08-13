¿Cómo tratar la leucemia? Oncólogo explica cuál es el tratamiento más efectivo para combatir el cáncer

Este es el tratamiento más efectivo para combatir la leucemia.

El oncólogo pediatra Alberto Olaya afirmó en una entrevista que la “detección temprana de la leucemia linfoblástica aguda (LLA)” y la “intervención” de fármacos biotecnológicos hacen “más eficiente” el tratamiento de este tipo de cáncer, ya que buscan activar el efecto del propio sistema inmunológico del enfermo para “redireccionarlo”.

“La detección temprana de la leucemia linfoblástica aguda es el primer paso; entre más temprano es el diagnóstico, la intervención de los tratamientos es más eficiente”, aseguró Olaya durante la Cumbre de Excelencia Médica Amgen (CEMA 2025) celebrada del 8 al 10 de agosto en el Caribe mexicano.

Con esto en mente, destacó que la estrategia de usar la inmunoterapia “es muy interesante”.

Leucemia, la principal causa de muerte en niños

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la LLA es una de las principales causas de muerte en niños y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe.

Solo en México, se registran 5 mil nuevos casos de leucemia cada año en menores de 19 años. Tres de cada cuatro son diagnosticados como leucemia linfoblástica aguda.

Olaya explicó que “el propio sistema inmunológico, en algún momento del desarrollo de la enfermedad, es un eterno vigilante que está tratando de evitar que, en cualquier momento, se produzcan células malignas en el cuerpo”.

Por lo tanto, resaltó que las terapias inmunológicas retoman y fortalecen al propio sistema inmune del paciente, y así aprovechar su capacidad para erradicar enfermedades como la LLA.

¿Cuál es el tratamiento más efectivo para combatir la leucemia?

Este cáncer de la sangre es más común entre niños de dos y cinco años, aunque también tiende a aumentar su incidencia en personas mayores de 50 años.

Olaya también detalló que los medicamentos biotecnológicos “optimizan esa respuesta inmune para mejorarla, siendo más específica y menos tóxica”.

El especialista enfatizó que, hasta hace poco tiempo, el tratamiento de las leucemias, particularmente en los niños, “se basaba en quimioterapias con efecto de producir citotoxicidad, lo que generaba un daño directo al material genético”.

Ante esa única alternativa, señaló que combinar la quimioterapia con la inmunoterapia tiene resultados más positivos cuando la LLA tiene una mayor carga.

“Por lo tanto, sumar las diferentes estrategias de tratamientos que tenemos, como la quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia y la cirugía, hace que los tratamientos sean más eficientes y personalizados”, concluyó.

La LLA es un tipo de cáncer que inicia en la versión temprana de los glóbulos blancos en la médula ósea, lo que impide que las células sanas de la sangre puedan crearse. Algunos de sus síntomas se observan por palidez en la piel, cansancio, anemia y moretones.