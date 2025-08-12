Regina Murguía, de Jeans, reaparece tras cirugía por cáncer: ‘Ha sido una situación compleja’

Regina Murguía también prometió volver ‘sana y con muchas ganas de seguir trabajando’, luego de su operación. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

La actriz Regina Murguía compartió cuál es su estado de salud, a unos días de que Angie Taddei, su amiga y compañera de la banda Jeans (JNS), reveló que el tumor que le retiraron a la también cantante no era ‘algo bien’

Regina Murguía se sometió a una cirugía programada el pasado julio, debido a que padecía pólipos en el revestimiento del colon, la cual dijo no fue un proceso fácil, en una reciente publicación de redes sociales.

La intervención quirúrgica de la amiga de la cantante Karla Díaz provocó una serie de especulaciones sobre el estado de salud de Regina, por lo cual ella se encargó de desmentirlos y compartir cómo se encuentra realmente.

¿Cómo está Regina Murguía tras la cirugía?

La actriz de la telenovela Secretos del Alma compartió mediante sus redes sociales una actualización a un mes de su operación, en la cual explicó que se encuentra bien luego de su recuperación.

“Me siento muy bien. Sé que hay muchas dudas, sé que están diciendo muchas cosas. Solo les puedo decir que no fue (una cirugía) de emergencia, estoy bien”, explicó la artista en sus historias de Instagram.

Aunque Regina Murguía se encuentra bien, no fue sencillo para ella pasar por un problema de salud: “Ha sido una situación compleja para mí, de mucho sentimiento. Es muy privado”, comentó.

La actriz no entró en detalles; sin embargo, indicó que cuando se sienta lista para hablar del tema hará un ‘live’ en sus redes sociales para conversar con sus fans y aclarar todas las dudas que tengan respecto a su estado de salud.

Regina Murguia volvió a los escenarios luego de su operación por los pólipos en el colon. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“Pronto si quieren hacemos un en vivo y platicamos y les cuento la situación, pero un poquito más adelante. Cuando me sienta mejor de mi corazoncito también”, dijo Regina, quien agradeció el apoyo de sus seguidores.

Lejos de todos los rumores, la actriz volvió a los escenarios, a un mes de la cirugía con un concierto de JNS, lo que celebró: “Fui muy feliz en el show, me llenó el corazón”, comentó al final del vídeo, debido a que su estado de salud es óptimo.

Previamente, Regina Murguía habló sobre su más reciente operación, en donde dijo sentirse renacida, pero también más consiente de la importancia que tiene cuidar la salud.

“He aprendido que la salud es nuestro verdadero tesoro, que el amor propio no es opcional, es vital, y que hay que decirle sí a la vida, a los nuevos comienzos, a cuidarnos, a escucharnos y a priorizarnos”, escribió.

¿Qué le pasó a Regina Murguía?

Regina Murguía compartió a inicios de julio que se sometería a una cirugía programada, previo a que comenzaran sus compromisos laborales con JNS, durante una conferencia de prensa.

“Tengo un tema de salud. Tengo un pólipo, un tumorcito en el colon; me van a operar en julio y bueno, recen por mí, que todo salga bien y si Dios quiere ya estaré de regreso en agosto para continuar los conciertos”, explicó en su momento.

La semana pasada, luego de la operación que tuvo lugar el 11 de julio, la cantante Angie Taddei confirmó para Ventaneando que los pólipos que tenía Regina eran cancerosos; sin embargo, se retiraron por completo las células malignas.

“No era algo bien (el tumor), lo sacaron todo. Nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta. Salió perfecta y está en Mérida tomando un poquito de aire, porque ya empezamos concierto el viernes. Bendito sea Dios, lo agarraron a tiempo, todo muy bien. Fue una operación dura, pero está bien”, comentó.

Además, a finales de julio la misma actriz escribió en sus redes sociales: “A veces menos es más… ¡los extraño! Pronto regresaré sana y con muchas ganas de seguir jugando digo trabajando”, dejando en claro que todo está bien.

¿Cuál es la enfermedad que padecía Regina Murguía?

Regina Murguía padecía pólipos. Mayo Clinic explica que estos se desarrollan cuando se acumulan células en el revestimiento del colon y aunque la mayoría son inofensivos, en ciertos casos se pueden transformar en cáncer.

Cualquier persona puede desarrollar pólipos en el colon y el riesgo aumenta a medida que se envejece, además, no siempre provocan síntomas, por lo cual las revisiones periódicas constantes son vitales para detectarlos.

Los pólipos que tenía Regina Murguía no suelen causar síntomas, pero es necesario detectarlos a tiempo. (Foto: Pixabay)

A pesar de ello, algunos de los indicadores son estreñimiento o diarrea que duran más de una semana, cambio en el color de las heces, anemia por deficiencia de hierro, dolor abdominal y sangrado rectal.

Dado que es posible que algunos pólipos se transformen en cáncer colorrectal, lo mejor es extraerlos lo antes posible antes de que se desarrolle esta enfermedad, explica Mayo Clinic.