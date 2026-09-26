Felipe Calderón celebra prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo: ‘Su permanencia en el penal era injusta’

El expresidente Felipe Calderón celebró el cambio de medida cautelar contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, señalado por su presunta participación en una empresa vinculada con una investigación por contrabando de combustible.

“Celebro la resolución del juez que conmuta a prisión domiciliaria a Ernesto. Su permanencia en Penal de Alta Seguridad era totalmente desproporcionada e injusta (...) Bien por Ernesto y por su hija Verónica”, escribió en sus redes sociales.

Además, reconoció el posicionamiento realizado por el abogado defensor de Ernesto Ruffo y lo calificó de “cauto” tras el fallo del juez a su favor.

El exgobernador de Baja California tenía poco más de dos meses recluido en el Penal del Altiplano y, de acuerdo con su abogado, el próximo lunes 28 de septiembre podría estar en su casa, ubicada en Ensenada.

El 25 de septiembre, durante una audiencia, el juez federal Mario Elizondo Martínez determinó que Ernesto Ruffo Appel fuera puesto bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La defensa del exgobernador logró el cambio de medida cautelar al presentar diversos elementos, como su edad, ya que al día de hoy tiene 74 años, y su condición de salud, que requiere atención médica estable.

Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, aseguró que durante el tiempo que permaneció privado de la libertad enfrentó complicaciones de salud. Afirmó que perdió seis kilos de masa corporal y un diente.

El domicilio de Ernesto Ruffo Appel será vigilado por elementos de la Guardia Nacional y también tiene prohibido salir del país.

¿Cuál fue el papel de Ernesto Ruffo en la supuesta red de huachicol fiscal, según la FGR?

De acuerdo con las investigaciones, Ernesto Ruffo presuntamente legitimó las operaciones de una red de huachicol fiscal que operaba a través de la empresa Ingemar.

Según la acusación, el exgobernador de Baja California habría diseñado el esquema de simulación fiscal en las aduanas y coordinado a los operadores que realizaban directamente el presunto delito.

El objetivo de la operación, según las investigaciones, era obtener un beneficio económico mediante la evasión de impuestos y la venta de combustible no declarado proveniente de Estados Unidos.

Los señalamientos contra Ernesto Ruffo generaron una serie de posicionamientos de diferentes figuras políticas, incluido el expresidente Felipe Calderón.

Familiares, amigos y algunos funcionarios panistas calificaron este hecho como un caso de persecución política; sin embargo, el gobierno y las autoridades federales mantuvieron una postura firme sobre los presuntos delitos en los que habría participado Ruffo Appel.

Será en los próximos días cuando salga del penal y permanezca en su domicilio.