Samuel García denuncia presunta tala de árboles y ordena investigar a negocio en Monterrey

Según el gobernador, los árboles habrían sido talados para mejorar la visibilidad de la fachada del establecimiento. (Foto: Samuel García)

Un negocio ubicado sobre la avenida Madero, en Monterrey, quedó bajo revisión de las autoridades ambientales después de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, denunciara públicamente la presunta tala de varios árboles que, de acuerdo con su señalamiento, habían sido plantados por el Gobierno estatal.

A través de redes sociales, el mandatario pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y a la División Ambiental de la entidad investigar lo ocurrido y determinar si los responsables incurrieron en alguna violación a la normativa.

También planteó la posibilidad de presentar una denuncia penal, en caso de que la inspección encuentre elementos para ello.

“Ordeno en este momento auditar, multar, sancionar y denunciar penalmente”, escribió García, quien además pidió que se aplique la máxima sanción posible si se acredita que los ejemplares fueron retirados de manera irregular.

¿Qué denunció el gobernador Samuel García?

Según el gobernador, los árboles habrían sido talados para mejorar la visibilidad de la fachada del establecimiento.

Sin embargo, hasta ahora se trata de un señalamiento que deberá ser corroborado por las autoridades mediante una inspección, con la que se podrá establecer cuántos ejemplares fueron retirados, quién realizó los trabajos y si existía algún permiso para hacerlo.

El caso cobra relevancia en una de las zonas urbanas más densamente pobladas del norte de México, donde el crecimiento de la mancha urbana ha reducido espacios con vegetación y ha incrementado la presencia de superficies de concreto y asfalto.

A ello se suman las altas temperaturas que enfrenta la región y episodios recurrentes de mala calidad del aire.

En distintos puntos de la ciudad también se han detectado árboles dañados frente a establecimientos comerciales, una situación que algunos comerciantes atribuyen a que el follaje o la ubicación de los ejemplares dificulta la visibilidad de sus fachadas, anuncios o accesos.

La contaminación atmosférica en Monterrey y su zona metropolitana responde a múltiples factores, entre ellos las emisiones industriales, el tránsito vehicular, actividades de construcción y condiciones meteorológicas que pueden favorecer la concentración de contaminantes.

Por ello, la vegetación urbana no solo cumple una función ornamental: también proporciona sombra, ayuda a moderar las temperaturas y forma parte de la infraestructura ambiental de las ciudades.

Campaña de reforestación en Nuevo León

El señalamiento ocurre, además, mientras el Gobierno de Nuevo León presume una intensa campaña de reforestación.

La administración estatal ha informado que, a través del programa Bosques Ciudadanos, se han plantado más de un millón de árboles en distintos puntos de la entidad como parte de sus acciones ambientales.