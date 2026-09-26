‘Que ponga un hasta aquí’: Familiares de bebés fallecidos en IMSS Durango piden ayuda a Sheinbaum

Durango, Dgo.— “Que nos haga el gran favor de ayudarnos en este proceso, que haga el favor de poner un hasta aquí a todo esto”, fue el mensaje que Rita Mayela Ávila Zamarripa, bisabuela de una de las niñas fallecidas en el área de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum tras la reunión que las familias sostuvieron con el director general del Instituto, Zoé Robledo.

La mujer pidió a la presidenta de México voltear a ver a Durango y ayudar a las familias que enfrentan el duelo por la muerte de cinco bebés, ocurrida entre el 15 y el 19 de septiembre.

A Zoé Robledo le pidió que “se ponga la mano en el corazón” y revise a los trabajadores del Instituto. Su reclamo también incluyó la exigencia de revisar la permanencia de la delegada del IMSS en Durango y del director del Hospital General de Zona número 1.

Los acuerdos de Zoé Robledo y las familias de los cinco bebés muertos en Durango

Después de reunirse con las madres, padres y familiares de los cinco bebés, el director general del IMSS informó que ofreció una disculpa a nombre del Instituto y que escuchó directamente las preocupaciones de las familias.

Robledo dio a conocer que cada familia tendrá un enlace directo para dar seguimiento a su caso y que volverá a reunirse con ellas en 15 días.

“Vine a Durango para reunirme con las madres, padres y familiares de las niñas y los niños que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1”, informó.

¿Qué más hizo Robledo en Durango?

También señaló que, junto con el equipo del IMSS que da seguimiento a las investigaciones, acudió al HGZ número 1 para reunirse con el cuerpo de gobierno de la unidad.

Durante ese recorrido revisaron las condiciones del hospital, el abasto y los insumos médicos, con el propósito de verificar que la operación del nosocomio sea segura.

El director del IMSS aseguró que el Instituto mantendrá informadas a las familias sobre el avance de las investigaciones y trabajará para mejorar las condiciones del hospital y la atención que reciben pacientes y familiares.

La visita de Robledo a Durango comenzó desde la mañana del viernes y se prolongó hasta la noche. Además de reunirse con las familias y directivos del IMSS, sostuvo encuentros con autoridades estatales y recorrió las instalaciones del HGZ número 1.

En su agenda no estuvo una reunión con el gobernador Esteban Villegas.

Una tragedia por desatención en hospital de Durango

Para Rita Mayela Ávila Zamarripa, la tragedia no comenzó en el área de Neonatología. La bisabuela aseguró que desde el embarazo de su nieta hubo problemas en la atención médica y acusó al IMSS de desatención, falta de sensibilidad, mala atención, escasa higiene y carencia de medicamentos.

“Esto sucedió por la desatención y la insensibilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy mi nieta está deshecha y yo me tengo que dar mucho valor y mucha fuerza en medio de un dolor, porque alguien tiene que sostenerla”, relató.

Su nieta dio a luz mediante una cesárea que, según su testimonio, fue complicada y dejó secuelas que todavía enfrenta. “Una cesárea muy fea, muy fea; de hecho, todavía está con complicaciones”, dijo al señalar que optó por buscar ayuda médica privada, porque después de lo sucedido nunca más quieren volver al IMSS.

La bebé nació prematuramente, pero la bisabuela aseguró que no tenía complicaciones al momento de nacer.

Después de su muerte, la familia no recibió explicaciones ni documentos. El personal del hospital únicamente les informó que la bebé había fallecido. Incluso, uno de los hechos que mantiene las dudas de la familia ocurrió cuando su hija acudió a ver a la niña después de que le informaran que acababa de morir. Sin embargo, según su relato, al llegar la encontró rígida y fría, por lo que considera que había pasado más tiempo desde su fallecimiento.

Ese señalamiento forma parte de las dudas que las familias buscan esclarecer mediante las investigaciones que ya están en curso.

Una ropita que nunca va a usar

Ahora, dijo la bisabuela, la familia espera justicia y respuestas mientras intenta enfrentar el duelo.

“Nos quedamos con un inmenso dolor y sus cosas, la ropita que nunca va a usar”, dijo para añadir que su nieta está recibiendo atención psicológica externa para tratar de salir adelante.

La defensa de las familias señaló, después de la reunión con Zoé Robledo, que el proceso deberá dar paso al desarrollo de las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República.

Los representantes legales pidieron además que los padres no sean revictimizados y que se respete su privacidad durante el proceso.

Mientras tanto, el IMSS fijó una nueva reunión con las familias dentro de 15 días, en lo que continúan las investigaciones para esclarecer qué ocurrió con los cinco recién nacidos.