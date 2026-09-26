‘Convulsionó sobre el ring’: Así fue la última pelea de ‘Lobito’ Torres, boxeador que falleció

Tras la muerte de Arturo ‘Lobito’ Torres, Gilberto García lamentó su partida y aseguró que fue un honor haber peleado con él. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Unsplash)

Durante el último round de la pelea de Arturo ‘Lobito’ Torres, el réferi decidió detener el encuentro ante las condiciones en las que se encontraba el boxeador. Desde su esquina también cayó la toalla sobre el ring.

Mientras Gilberto ‘Torito’ García era declarado ganador por nocaut técnico, Torres permaneció unos segundos más de pie antes de caer sobre la lona y tuvo que ser llevado en camilla hasta una ambulancia que lo trasladó a un hospital.

Días después, el boxeador falleció; su tío, Octavio Torres, confirmó la noticia y compartió un mensaje de despedida en redes sociales: “¡Te llevaré en mi alma para siempre! Una parte de mí, de mi ser, de mi sangre se ha desprendido, pero sé que tu recuerdo estará para siempre en mí”, escribió.

¿Qué pasó en la última pelea de Arturo ‘Lobito’ Torres?

La última vez que Arturo ‘Lobito’ Torres subió al ring fue el pasado 19 de septiembre, fecha en la que tenía pactado un encuentro con Gilberto ‘Torito’ García en el Parque Vicente Guerrero de Mexicali.

La pelea se realizó de manera habitual durante los primeros tres asaltos; sin embargo, para el cuarto round, Gilberto aseguró que notó algo extraño en su contrincante, quien intentaba mantener el ritmo que marcaba García.

“Yo sentí que ya no me estaba viendo. Sentía como que estaba viendo la nada y soltando golpes por tirar”, afirmó en una entrevista con el diario local La Voz de la Frontera. A pesar de ello, la pelea se extendió hasta el séptimo round.

En videos de la pelea, se puede ver a ‘Lobito’ Torres intentando hacer frente a la cadena de golpes que le propinó García, sin éxito, por lo cual terminó abrazando a Gilberto sin darle oportunidad de pegarle una vez más en la cara.

Es en ese momento cuando interviene el réferi, quien los separó y llevó a ‘Lobito’ para que se recargara contra las cuerdas del ring. Tras ello, su papá lanzó la toalla sobre el ring para detener el encuentro por completo.

‘Torito’ García festejó inmediatamente su triunfo; no obstante, Arturo se desplomó sobre el ring y su padre entró a auxiliarlo junto a su equipo, quienes le quitaron los guantes y pidieron apoyo.

“Le deseo su pronta recuperación, que estemos intercambiando golpes no nos hace rivales, no nos hace enemigos. Deseo de todo corazón que salga todo bien, que no haya ninguna consecuencia secundaria”, comentó Gilberto en una entrevista con La Boxing Mexicali.

¿Por qué Arturo ‘Lobito’ Torres fue llevado al hospital?

Ángel ‘Lobo’ Torres, hermano de ‘Lobito’, explicó en un encuentro con los medios de comunicación que su hermano no se encontraba bien al finalizar la pelea, por lo cual solicitaron la ayuda de los paramédicos.

“Se estaba convulsionando arriba del ring, ya después llegó la camilla, la ambulancia se tardó un poco, no sé por qué no estaba ahí, ya cuando llegó se bajó”, comentó Ángel.

Durante el recorrido hacia el Hospital General de Mexicali, el boxeador permaneció inconsciente. Al llegar, lo evaluaron los médicos, quienes informaron a la familia que debía ser operado.

“Llegó grave, no sé exactamente cómo se dice, pero tenemos venitas atrás en el cerebro y sangró de esas venas, no tenía coágulos”, afirmó Ángel en la conversación.

La descripción que brindó ‘Lobo’ Torres coincide con una hemorragia cerebral, la cual se presenta cuando los vasos sanguíneos pierden sangre o se rompen, ocasionando que la sangre se acumule entre el cráneo y el cerebro, explica Cleveland Clinic.

La presencia de este fluido provoca una presión en el cerebro e impide que el oxígeno y los nutrientes lleguen a los tejidos y células cerebrales, lo cual deriva en la muerte de estas.

¿Qué se sabe de la muerte de Arturo ‘Lobito’ Torres?

Ángel Torres explicó que su hermano fue operado para tratar la hemorragia. La intervención resultó exitosa; sin embargo, los médicos optaron por dejarlo en estado de coma para procurar su recuperación.

“Lo van a mantener dormido un par de días, no porque no pueda despertar, sino para que no se despierte y quiera esforzarse o se desespere, pero ya está estable”, comentó el hermano del boxeador.

Tres días antes del fallecimiento de Arturo ‘Lobito’ Torres, su tío Octavio agradeció las muestras de apoyo e informó que su sobrino se encontraba estable, sin que hasta ese momento presentara una mejoría. No obstante, la noche de este viernes informó que el boxeador murió.