Manchester City defiende su inocencia tras ser declarado culpable por romper reglas financieras de la Premier

El Manchester City podría ser sancionado desde una amonestación hasta ser expulsado de la Premier League tras romper las reglas financieras de la competición. (Fotografía. AP)

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, defendió la inocencia del club después de que fuera encontrado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con infracciones a las reglas financieras de la Premier League.

El directivo publicó una carta dirigida a los aficionados de los ‘Citizens’, en la que advirtió que el procedimiento todavía no termina.

“El proceso de la Premier League todavía tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza e intención de demostrar la inocencia del club siguen tan firmes como cuando esto comenzó”, señaló Al Mubarak en una carta publicada en la página oficial del club.

El presidente del Manchester City aseguró que existen elementos que respaldan la postura del club ante las acusaciones: “Hay muchas cosas que me gustaría poder compartir con ustedes para ayudarles a comprender por qué confiamos tanto en nuestra posición. Pero la estricta confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación de respetarlo significan que no puedo hacerlo en este momento”, comentó el directivo.

La Premier League acusó al Manchester City de presentar información financiera engañosa y no cooperar con la investigación.

El directivo también recordó otros episodios complicados que atravesó el equipo y lanzó uno de los mensajes más contundentes de su carta al asegurar que existen personas que buscan frenar el crecimiento del club.

“Hemos enfrentado desafíos juntos antes y hemos prevalecido. Todavía hay muchos que quieren socavar el impulso de nuestro club. No les daremos esa oportunidad”, afirmó.

¿Por qué Manchester City enfrenta 115 cargos de la Premier League?

El origen del caso se remonta a noviembre de 2018, cuando la revista alemana Der Spiegel difundió documentos financieros filtrados relacionados con el Manchester City. Tras esas publicaciones, la Premier League inició una investigación sobre las cuentas del equipo y posibles incumplimientos cometidos entre 2009 y 2018, antes de llevar el caso ante una comisión independiente.

Después de varios años de investigaciones, la liga inglesa presentó formalmente los cargos en febrero de 2023. Las acusaciones abarcan información financiera presuntamente incorrecta, posibles irregularidades en los pagos a jugadores y entrenadores, así como incumplimientos relacionados con las normas financieras de la UEFA y las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League.

El expediente también se centra en la conducta del club durante las investigaciones. La Premier League sostiene que el Manchester City incumplió su obligación de colaborar con las indagatorias entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

No es la primera ocasión en que las finanzas del City derivan en un procedimiento deportivo. En 2020, la UEFA determinó su exclusión de sus competiciones durante 2 temporadas y le impuso una multa de 30 millones de euros. Posteriormente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) revocó la suspensión debido a que algunas acusaciones no quedaron acreditadas y otras ya no podían sancionarse por haber superado el plazo establecido.

¿Cuáles son las posibles sanciones contra el Manchester City?

Frente al proceso de la Premier League, desde 2023 el club sostiene que no cometió las infracciones que se le atribuyen. Tras los reportes sobre una resolución adversa en 114 de los 115 cargos, el equipo aseguró que el procedimiento todavía no concluye, que quedan aspectos relevantes por resolver y que el caso continúa bajo estrictas condiciones de confidencialidad.

De acuerdo con las reglas de la Premier League, al Manchester City se le puede imponer desde una amonestación o una multa económica hasta una deducción de puntos e incluso la expulsión del club de la máxima categoría del futbol inglés.

Además, una deducción de puntos podría aplicarse de manera retroactiva a temporadas anteriores. En ese escenario, la modificación de las unidades obtenidas por el Manchester City podría alterar su posición final en campañas pasadas y poner en discusión algunos de los títulos conquistados durante el periodo investigado.

Con información de EFE y AP.