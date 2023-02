Premier League acusa a Manchester City de violar reglas financieras; Estas son las sanciones posibles

La Premier League acusa al Manchester City de proveer información engañosa sobre sus finanzas durante un periodo de nueve años, cuando intentaba establecerse en Inglaterra y Europa tras la adquisición del club por parte de la familia que gobierna en Abu Dhabi.

La explosiva conclusión surgió tras una investigación de cuatro años en la liga más popular del mundo después de que filtraran documentos y correos electrónicos de directivos del City a la revista alemana Der Spiegel en noviembre 2018.

La Premier League publicó un largo comunicado en el que detalla la lista de cerca de 80 violaciones a las reglas financieras por parte del City entre 2009 y 2018, los primeros nueve años completos bajo la nueva propiedad. En ese periodo el equipo ganó tres títulos de liga (2012, 2014, 2018) en la que ha sido la era más exitosa en los 143 años de los Citizens.

La liga también acusa al City de otras 30 infracciones por rehusarse a cooperar con la investigación.

Manchester City niega señalamientos de la Premier League

En un comunicado el Manchester City se dijo “sorprendido” por las acusaciones, “especialmente dada la extensa colaboración y la gran cantidad de detallado material que recibió la Premier League”.

“El club apoya la revisión del material por parte de una comisión independiente para considerar de manera imparcial la irrefutable evidencia que existe para apoyar la posición”, agregó el club.

El City nunca negó que los documentos que publicó Der Spiegel fueran verídicos, pero argumentó que la evidencia fue robada y reportada fuera de contexto.

Mientras el City estaba bajo investigación, el Tribunal de Arbitraje Deportivo revirtió la suspensión de dos años de cualquier competencia europea en 2020 después que la UEFA determinó que el club cometió “una serie violación” a las regulaciones de fair play financiero entre 2012 y 2016.

Manchester City tiene varios de los jugadores más caros del mundo. (ADAM VAUGHAN/EFE)

La información publicada evidenció que el City engañó a la UEFA al exagerar acuerdos comerciales entre 2012 y 2016 y escondió algunas fuentes de ingreso ligadas a empresas con apoyo del gobierno de Abu Dabi.

El City no fue absuelto de todas irregularidades, aunque el TAS indicó que algunas de las acusaciones no podían ser comprobadas o no podían ser juzgada debido a las reglas de prescripción de la propia UEFA.

Desde que el Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y miembro de la familia real de Abu Dabi, adquirió al City transformó al equipo en una potencia en el futbol inglés.

Las posibles sanciones a las que se enfrenta el Manchester City

Las acusaciones de la Premier League que pesan sobre el Manchester City y que relatan infracciones financieras desde 2009 abocan al conjunto inglés a diferentes sanciones que van desde las económicas hasta la pérdida de la categoría.

La comisión que investiga al club tiene poder para aplicar sanciones que van desde el descenso, hasta la pérdida de puntos esta temporada, ya que es poco probable que los resultados de otras temporadas se vean afectados por este caso.

El City también puede recibir multas económicas, como ya le ocurrió en 2020, cuando la UEFA le sancionó con 30 millones de euros, que fueron reducidos a 10 tras la apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La comisión también puede impedir al City inscribir nuevos jugadores.

Estas son las medidas que la comisión podría llevar a cabo, aunque la resolución real está muy lejos de ser dilucidada y puede llevar meses de deliberación, tras lo que, en caso de ser necesaria, podría haber una apelación ante otros estamentos, como el TAS.

El caso más reciente de un equipo que perdiera la categoría fue el Bury, de League One (tercera división), que fue expulsado de la liga por no poder hacer frente a los acreedores.

La primera y última vez que un equipo de Premier League recibió como sanción la perdida de puntos fue el Portsmouth en la temporada 2009/2010 por entrar en bancarrota.

(Con información de AP y EFE)