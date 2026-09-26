‘Ni una Maricarmen más’: ¿Por qué el desalojo de una adulta mayor desató una protesta masiva en Madrid?

De la indignación a la acampada: miles protestan en Madrid por la crisis de vivienda. (EFE)

Al menos 300 mil personas se congregaron, decenas de ellas con tiendas de campaña para acampar, en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación que recorrió el centro de la capital de España para protestar por el desahucio de una anciana, quien tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de vivienda.

El Sindicato de Inquilinas hizo un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que tuvo lugar esta tarde: “Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!”, apuntó el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.

El 15 de mayo de 2011 también tuvo lugar una acampada masiva en la Puerta del Sol de Madrid que duró varias semanas hasta que fue desalojada por las fuerzas de seguridad.

La manifestación de este sábado congregó a más de 300 mil personas, según la organización, y a 25 mil, de acuerdo con la Delegación del Gobierno. Los asistentes recorrieron las calles de Madrid bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, en referencia a la anciana desahuciada.

“Gobierno progresista, hipócrita y rentista” —en referencia al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez—; “Ayuso y Almeida iros a la mierda” —dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de la ciudad, ambos del conservador Partido Popular—, y “O con el capital o con la clase obrera” son otros de los cánticos proferidos por los manifestantes.

Con la marcha de esta tarde, los organizadores quieren exigir al Gobierno que incluya en el decreto de vivienda que podría aprobar el próximo martes la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tengan que indemnizar al arrendatario.

En Sol, los concentrados gritaron el lema “Tenemos las llaves de toda la ciudad”, mientras, sentados en la plaza, hicieron sonar sus llaveros.