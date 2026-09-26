México vs. Colombia EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver el debut de Rafael Márquez?

México no ha podido vencer a Colombia en sus últimos cuatro enfrentamientos amistosos. (Fotografía. Shutterstock

Con Gilberto Mora con la ‘10’ y Rafael Márquez como nuevo DT, la Selección Mexicana arranca una nueva etapa rumbo al Mundial 2030. El conjunto tricolor tiene su primera prueba en amistoso ante Colombia, un rival que ha sido un ‘dolor de muelas’ en los últimos 16 años.

El encuentro también representa una oportunidad para comenzar a observar los primeros cambios de Márquez al frente del ‘Tri’. El entrenador mantiene una base importante de los que participaron durante el Mundial 2026, pero incorpora nuevos nombres y recupera a futbolistas como Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien vuelve a una convocatoria de México después de dos años de ausencia.

La Selección Mexicana encara cuatro partidos amistosos antes de afrontar los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf, programados para noviembre.

Amistoso de México vs. Colombia: Fecha, hora, sede y dónde ver

El primer partido de Rafael Márquez como entrenador de México se juega en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, y es el primer partido de esta fecha FIFA.

Partido: México vs. Colombia

México vs. Colombia Fecha: sábado 26 de septiembre

sábado 26 de septiembre Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

19:00 horas, tiempo del centro de México Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland

M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX, Azteca 7.

Después de enfrentar a Colombia, el conjunto tricolor continuará su preparación ante Perú, Estados Unidos y Chile en varias sedes estadounidenses.

Este será el primer partido de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026. (Fotografía. Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

Posibles alineaciones del amistoso entre México y Colombia

Rafael Márquez tuvo que ajustar sus planes durante los primeros entrenamientos. Alan Cervantes causó baja por una molestia muscular, por lo que Isaías Violante adelantó su incorporación a la concentración, pues originalmente se sumaría después de la Jornada 10 de la Liga MX.

A esta ausencia se agregó la de César Montes, quien presentó una molestia en un glúteo y regresará a Rusia para continuar con su recuperación. Dagoberto Espinoza fue llamado para ocupar su lugar en la convocatoria, aunque se incorporará después del partido contra Colombia.

Además, el ‘Kaiser’ deberá hacer cambios en la delantera ante la ausencia en la convocatoria de Julián Quiñones y Raúl Jiménez por lesión.

México

Raúl Rangel

Denzell García

Israel Reyes

Johan Vásquez

Mateo Chávez

Erik Lira

Luis Chávez

Gilberto Mora

Roberto Alvarado

Armando ‘Hormiga’ González

Hirving ‘Chucky’ Lozano

Colombia

Álvaro Montero

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Álvaro Angulo

Richard Ríos

Gustavo Puerta

Yáser Asprilla

Jhon Arias

Jáminton Campaz

Luis Suárez

Rafael Márquez mantendrá la base que jugó el Mundial 2026. (Fotografía. Cuartoscuro)

¿Cómo llegan México y Colombia al partido amistoso?

México regresa a vibrarnos de emoción después de alcanzar los octavos de final del Mundial 2026. El ‘Tri’ terminó como líder del Grupo A con 9 puntos tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Posteriormente, México derrotó 2-0 a Ecuador, resultado que significó su primera victoria en un partido de eliminación directa de un Mundial desde 1986.

Sin embargo, la ilusión mexicana terminó con la derrota 3-2 ante Inglaterra en el Coloso de Santa Úrsula, pese a que el cuadro azteca contaba con un jugador más en la cancha.

Colombia también llegó hasta los octavos de final del Mundial 2026. La selección dirigida por Néstor Lorenzo consiguió 7 puntos en la fase de grupos, luego superó 1-0 a Ghana en la ronda de dieciseisavos y posteriormente empató 0-0 contra Suiza. Los colombianos quedaron fuera después de perder 4-3 en la tanda de penales.

El historial reciente agrega otro reto al comienzo de la etapa de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. Colombia ganó los últimos 4 partidos contra México, mientras el triunfo más reciente del ‘Tri’ ante los sudamericanos se remonta hasta septiembre de 2010, cuando se impuso 1-0 en un amistoso celebrado en Monterrey.