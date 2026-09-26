México vs. Colombia EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver el debut de Rafael Márquez?

Con Gilberto Mora con la ‘10’ y Rafael Márquez como nuevo DT, la Selección Mexicana arranca una nueva etapa rumbo al Mundial 2030. El conjunto tricolor tiene su primera prueba en amistoso ante Colombia, un rival que ha sido un ‘dolor de muelas’ en los últimos 16 años.
El encuentro también representa una oportunidad para comenzar a observar los primeros cambios de Márquez al frente del ‘Tri’. El entrenador mantiene una base importante de los que participaron durante el Mundial 2026, pero incorpora nuevos nombres y recupera a futbolistas como Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien vuelve a una convocatoria de México después de dos años de ausencia.
La Selección Mexicana encara cuatro partidos amistosos antes de afrontar los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf, programados para noviembre.
Amistoso de México vs. Colombia: Fecha, hora, sede y dónde ver
El primer partido de Rafael Márquez como entrenador de México se juega en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, y es el primer partido de esta fecha FIFA.
- Partido: México vs. Colombia
- Fecha: sábado 26 de septiembre
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX, Azteca 7.
Después de enfrentar a Colombia, el conjunto tricolor continuará su preparación ante Perú, Estados Unidos y Chile en varias sedes estadounidenses.
Posibles alineaciones del amistoso entre México y Colombia
Rafael Márquez tuvo que ajustar sus planes durante los primeros entrenamientos. Alan Cervantes causó baja por una molestia muscular, por lo que Isaías Violante adelantó su incorporación a la concentración, pues originalmente se sumaría después de la Jornada 10 de la Liga MX.
A esta ausencia se agregó la de César Montes, quien presentó una molestia en un glúteo y regresará a Rusia para continuar con su recuperación. Dagoberto Espinoza fue llamado para ocupar su lugar en la convocatoria, aunque se incorporará después del partido contra Colombia.
Además, el ‘Kaiser’ deberá hacer cambios en la delantera ante la ausencia en la convocatoria de Julián Quiñones y Raúl Jiménez por lesión.
México
- Raúl Rangel
- Denzell García
- Israel Reyes
- Johan Vásquez
- Mateo Chávez
- Erik Lira
- Luis Chávez
- Gilberto Mora
- Roberto Alvarado
- Armando ‘Hormiga’ González
- Hirving ‘Chucky’ Lozano
Colombia
- Álvaro Montero
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Álvaro Angulo
- Richard Ríos
- Gustavo Puerta
- Yáser Asprilla
- Jhon Arias
- Jáminton Campaz
- Luis Suárez
¿Cómo llegan México y Colombia al partido amistoso?
México regresa a vibrarnos de emoción después de alcanzar los octavos de final del Mundial 2026. El ‘Tri’ terminó como líder del Grupo A con 9 puntos tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
Posteriormente, México derrotó 2-0 a Ecuador, resultado que significó su primera victoria en un partido de eliminación directa de un Mundial desde 1986.
Sin embargo, la ilusión mexicana terminó con la derrota 3-2 ante Inglaterra en el Coloso de Santa Úrsula, pese a que el cuadro azteca contaba con un jugador más en la cancha.
Colombia también llegó hasta los octavos de final del Mundial 2026. La selección dirigida por Néstor Lorenzo consiguió 7 puntos en la fase de grupos, luego superó 1-0 a Ghana en la ronda de dieciseisavos y posteriormente empató 0-0 contra Suiza. Los colombianos quedaron fuera después de perder 4-3 en la tanda de penales.
El historial reciente agrega otro reto al comienzo de la etapa de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. Colombia ganó los últimos 4 partidos contra México, mientras el triunfo más reciente del ‘Tri’ ante los sudamericanos se remonta hasta septiembre de 2010, cuando se impuso 1-0 en un amistoso celebrado en Monterrey.