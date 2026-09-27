¿Quieres visitar ‘Silent Hill’? El sitio real que inspiró ‘Townfall’, nuevo videojuego de la saga de terror

'Silent Hill Townfall' es la nueva entrega de una de las sagas de videojuegos de terror más conocidas. (Foto: Konami)

¿Quieres visitar Silent Hill? Aunque el pueblo que da nombre a la popular franquicia de terror no existe como se muestra en los videojuegos, Townfall llevó la historia a un nuevo escenario que sí tiene raíces en lugares reales.

El nuevo videojuego de terror, desarrollado por el estudio escocés Screen Burn Interactive, es el primero de la franquicia que optó por la primera persona en lugar de la tercera muy al estilo de Resident Evil VII.

'Silent Hill Townfall' se sitúa en un pueblo llamado St. Amelia, pueblo que está inspirado en dos zonas en Escocia. (Foto: Konami)

¿Qué lugares inspiraron a ‘Silent Hill: Townfall’?

El videojuego de terror se desarrolla en una localidad ficticia llamada St. Amelia que tuvo su inspiración en el pueblo de St. Monans, ubicado en la costa oriental de Escocia.

El director y guionista de Townfall, Jon McKellan, explicó que el equipo de Screen Burn buscaba construir un escenario que se sintiera auténtico y cercano a su propia experiencia. En una entrevista, señaló que Escocia era el entorno en el que habían crecido y que utilizar un lugar que conocían les permitía crear un mundo más creíble.

“Muchas de estas casas escocesas simplemente suenan así. Siempre hay ruidos extraños y tuberías que crujen, y uno no para de mirar a su alrededor para preguntarse si es normal. Todas estas pequeñas cosas crean una cultura única y la isla de Santa Amelia se construyó a partir de esos elementos. Debimos haber parado cientos de veces, bajarnos del coche, empezar a sacar fotos intentando captar exactamente lo que hace que este pueblos sea único”, explicó McKellan en entrevista con Polygon.

El desarrollador del nuevo videojuego también contó que el equipo quería evitar construir un pueblo genérico y, en cambio, crear una comunidad que hubiera existido en la realidad. Por ello, los integrantes de Screen Burn recorrieron diferentes localidades, estudiaron detalles de sus construcciones y espacios públicos.

St. Monans es un pueblo pesquero ubicado en Escocia. (Foto: Shutterstock)

St. Monans, ubicado en la región de East Neuk de Fife, de acuerdo con The Guardian, fue el punto de partida más importante. El propio McKellan mencionó que el aislamiento del pueblo tuvo un papel fundamental en la construcción de St. Amelia y en la historia del videojuego.

“Hay un temor existencial que viene con eso de estar lejos de otro sitio. Recuerdo que la primera vez que montamos uno de estos escenarios de prueba para el juego, algunos de nuestros socios en Estados Unidos decían ‘Esta casa parece muy pequeña, ¿sabes?, las casas no son tan pequeñas’. Y yo les respondía que sí son así”, djo el director al referirse a la locación.

El equipo también tomó referencias de otras comunidades costeras de Escocia. Según Polygon, St. Amelia también fue creada basada en el archipiélago de Shetland, también en Escocia.

Los primeros habitantes llegaron alrededor del Siglo IX a la zona donde se fundó St. Monans, pueblo que inspiró 'Silent Hill: Townfall'. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo es St. Monans, lugar que inspiró ‘Silent Hill: Townfall’?

St. Monans es un pequeño pueblo pesquero localizado en el East Neuk de Fife, en la costa este de Escocia que data del siglo IX, según la página Undiscovered Scotland, los primeros habitantes llegaron a la zona alrededor del año 875 D.C., pero las actividades pesqueras comenzaron en el siglo XI.

Existen diferentes versiones sobre San Monan, quien le dio nombre al pueblo, unas dicen que fue un obizpo que murió a manos de un pueblo vikingo, otros que el eclesiasta fue enterrado donde ahora existe el poblado.

La iglesia es una de las construcciones más antiguas, pues fue edificada en el año 1265, misma época en la que se hizo el castillo de Newark, pero actualmente solo quedan ruinas.

El primero de los muelles data del año 1596 y todavía es el principal de los tres que existen en el lugar. La mayor época de actividad comercial pesquera data de principios de 1900, aunque actualmente disminuyó drásticamente.

Otra de las construcciones emblemáticas del lugar es el molino de viento, que hoy día no funciona, pero que está ahí como guardián de un poblado que surgió hace muchos siglos.

Las casas, regularmente de tamaños pequeños y pintadas de diversos colores, se distribuyen a los lados de calles angostas e incluso algunas de las construcciones todavía son de piedra.

El pueblo conserva una fuerte relación con el mar y cuenta con un puerto rodeado por viviendas y construcciones tradicionales. Esa combinación de arquitectura, costa y niebla fue elegida por Screen Burn para adquirir una apariencia mucho más inquietante dentro del universo de Silent Hill.

La diferencia es que el pueblo está lejos de ser el escenario abandonado que aparece en el videojuego. En la vida real, St. Monans es una comunidad costera que recibe visitantes y conserva sus espacios históricos.

La iglesia de St. Monans es un edificio cuya construcción fue en el siglo XII. (Foto: Google Maps)

¿De qué trata ‘Silent Hill: Townfall’?

Silent Hill: Townfall sigue a Simon Ordell, un hombre que regresa a la isla de St. Amelia después de recibir una llamada relacionada con el lugar. Al llegar, encuentra una comunidad cubierta por una espesa niebla y aparentemente abandonada.

El protagonista del nuevo videojuego comienza a explorar las calles y las viviendas del pueblo mientras intenta descubrir qué ocurrió con sus habitantes y cuál es su relación con St. Amelia.

La historia está ambientada en 1996, una época que también resulta importante para la experiencia de juego. Simon se encuentra con computadoras, teléfonos, disquetes y otros elementos tecnológicos propios de los años noventa.

Uno de los elementos principales es el CRTV, un pequeño televisor portátil que sustituye en cierta medida la función que tenía la radio en otros títulos de la franquicia. El dispositivo permite encontrar señales, obtener pistas y detectar la presencia de algunas criaturas.

La historia también aborda temas como la culpa, el aislamiento y la relación entre una persona y la comunidad que la rodea.

'Silent Hill Townfall' se estrenó este 24 de septiembre de 2026 en diferentes plataformas. (Foto: Konami)

¿En qué plataformas se estrenó ‘Silent Hill: Townfall’?

Silent Hill: Townfall se estrenó el 24 de septiembre de 2026 y está disponible para PlayStation 5, Steam y Epic Games Store.

El lanzamiento corresponde a una experiencia para un jugador y representa una nueva etapa para la franquicia al trasladar la acción fuera del tradicional pueblo de Silent Hill y llevarla a una localidad ficticia de Escocia.

El juego fue desarrollado por Screen Burn Interactive, estudio con sede en Glasgow y responsable de títulos como Stories Untold y Observation, quien trabajaron de la mano con Konami para lanzar el título.