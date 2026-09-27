El ‘hilo de la vida’ está en los riñones: ¿Qué es Klotho y qué tiene que ver con el envejecimiento?

Esto se sabe de Klotho, cómo se relaciona con nuestro organismo y qué factores influyen en sus niveles.

Envejecer es inevitable. La forma en que nuestro organismo enfrenta el paso del tiempo se relaciona con múltiples procesos biológicos; sin embargo, los riñones producen el ‘secreto de la juventud’. Hablamos de la proteína Klotho.

No solo se trata de una sustancia más del cuerpo, sino que actúa como un regulador importante en el ritmo al que envejece el organismo, ya que es capaz de circular por toda la sangre, de acuerdo con el blog de salud Mapfre.

Su nombre no fue elegido por casualidad y tiene que ver con la mitología griega. Cloto era una de las tres Moiras y tenía la tarea de tejer el hilo de la vida. Miles de años después, la proteína bautizada con ese nombre encabeza investigaciones relacionadas con el envejecimiento.

Especialistas en nefrología y medicina preventiva explican que Klotho participa en la protección de células y tejidos. Sus niveles también se asocian con diferentes indicadores de salud renal y cardiovascular.

Sin embargo, esto no significa que aumentarla sea la ‘fórmula de la vida eterna’. Los científicos analizan por qué es importante que haya una determinada cantidad de esta proteína en el cuerpo.

Los riñones producen la proteína Klotho, que desempeña un papel fundamental en el envejecimiento. (Foto: Robina Weermeijer/Unsplash) (Daniel Galilea/EFE)

¿Qué es la proteína Klotho y dónde encontrarla?

El nefrólogo Borja Quiroga describe a la proteína Klotho como un “guardián celular”, debido a que protege diferentes tejidos. Entre los mecanismos estudiados están su relación con la inflamación, la salud vascular y el envejecimiento celular.

El doctor Quiroga considera que “durante años hemos buscado el secreto de la juventud en lugares equivocados: cremas milagro, suplementos imposibles o dietas extremas que prometen lo que no pueden cumplir”. Sin embargo, la pieza más importante es la proteína Klotho.

“Todos nos estamos muriendo de la misma enfermedad: el envejecimiento, pero lo que muchos desconocen es que una de las claves para frenarlo se encuentra en uno de los órganos más olvidados de nuestro cuerpo: los riñones”, señala el doctor Borja Quiroga, médico especialista en Nefrología.

El doctor Borja Quiroga, médico especialista en nefrología, destaca la importancia de la salud renal para la producción de Klotho. (Foto: Néstor Muñoz) (Daniel Galilea/EFE)

Por eso describe a la proteína Klotho como “la mejor aliada” contra el envejecimiento de las células. “Cuando la activamos, mediante unas sencillas estrategias, aumentamos nuestras posibilidades de vivir más años, pero, sobre todo, en mejores condiciones”, de acuerdo con el nefrólogo.

Klotho también participa en la regulación del metabolismo de minerales, particularmente del fósforo, y tiene una estrecha relación con la función renal. “Frena la senescencia, es decir, el proceso por el cual las células dejan de dividirse y se convierten en células ‘zombis’, vivas pero inútiles, que aceleran el deterioro de los órganos”, agrega el especialista.

¿Cómo aumentar o influir en los niveles de la proteína Klotho?

De acuerdo con el nefrólogo, hay tres maneras de elevar los niveles de Klotho en el organismo. La primera consiste en descubrir si hay alguna enfermedad renal, debido a que es el factor más importante para perder esta proteína.

La segunda forma de no perder Klotho es con la alimentación. Una dieta saludable que incluya verduras, frutas, legumbres y proteínas de buena calidad ayuda a mantener una mejor salud general y renal.

Una dieta equilibrada aumenta los niveles de la proteína Klotho en nuestro organismo. Foto: Pondshutter/123RF. (Daniel Galilea/EFE)

La tercera forma de aumentar el nivel de Klotho, y que contribuye a rejuvenecernos, es el ejercicio físico, ya sea en variantes cardiovasculares y de fuerza o mediante actividades cotidianas.

“Lo mejor de todo es que nuestros niveles orgánicos de Klotho no dependen solamente de la genética, sino también de nuestras decisiones diarias. Detectar y cuidar la salud renal a través de algo tan sencillo como una analítica básica, alimentarnos bien al evitar los ultraprocesados y mover el cuerpo, aumentan la producción de esta proteína clave”, asegura el nefrólogo.

El especialista también recuerda que dormir adecuadamente, mantener un peso saludable, moderar el consumo de alcohol y controlar el estrés son los hábitos relacionados con una mejor salud general.

Klotho y envejecimiento: ¿Por qué los riñones son importantes en el proceso?

Los riñones cumplen tareas esenciales: eliminan el desecho de la sangre, regulan líquidos y electrolitos y participan en el control de sustancias necesarias para mantener el equilibrio del organismo.

Los ejercicios de fuerza favorecen la producción renal de la proteína Klotho. Foto: Anna Stampfli/Unsplash. (Daniel Galilea/EFE)

Por ello, cuando la función renal disminuye, se alteran distintos procesos del cuerpo. En consecuencia, una enfermedad renal puede reducir los niveles de Klotho.

El problema es que el padecimiento avanza durante años sin provocar síntomas. De ahí la importancia de mantener vigilancia médica, especialmente en personas con factores de riesgo.

Por eso, también es importante cuidar estos órganos para mantener una adecuada salud renal y proteger dicha proteína. Esto se logra con actividades cotidianas, entre ellas:

Tomar abundante agua.

Controlar la presión y la glucosa.

y la glucosa. No automedicarse.

Acudir a revisiones médicas periódicas.

Este último punto es uno de los fundamentales, debido a que con una evaluación médica es posible determinar si es necesario realizar pruebas para conocer la salud de los riñones.

Las investigaciones sobre la proteína Klotho muestran que el envejecimiento no depende solo del paso del tiempo, sino también de los procesos biológicos que ocurren dentro del organismo, y los riñones son los órganos que más influyen en este caso.

*Con información de EFE