¿El agua de romero tiene beneficios en los riñones?

No solo el agua de limón tiene beneficios en la salud de los riñones, existen otras bebidas que se pueden tomar para mantener este órgano en buen funcionamiento y una de ellas posiblemente es el agua de romero.

Esta es una bebida saludable, debido a que el romero es una hierba aromática que cuenta con componentes como el calcio, hierro, magnesio, zinc, potasio y antioxidantes como el ácido rosmarínico y folatos, además de vitaminas A, C y B6, de acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición.

Es a causa de sus nutrientes que se piensa que tomar el agua de romero tiene beneficios en la salud en general, y que también podría impactar de manera positiva en la salud de los riñones, pero, ¿qué es lo que dice la ciencia?

¿Cuál es el efecto del agua de romero en los riñones?

Hay quienes toman el agua de romero como una bebida ‘detox’ para presuntamente limpiar los riñones; mientras que otros más la beben con el objetivo de promover la salud de este importante órgano y evitar enfermedades.

Y aunque se cree que beberla incluso puede actuar como un remedio casero para prevenir la aparición de los cálculos renales (tal como con el agua de coco), no todo lo que se llega a decir de esta bebida es 100 por ciento real, a continuación te compartimos qué se ha investigado.

¿Qué órganos afecta el agua de romero? Esto le hace al riñón

La National Kidney Foundation incluye al romero como parte de su listado: 7 condimentos beneficiosos para los riñones y explica que esta hierba aromática suele ser amigable con el órgano.

Sobre los beneficios del romero en los riñones, una investigación de la National Library of Medicine hecha en roedores con diabetes, encontró que la suplementación con aceite de romero tiene efectos nefroprotectores, es decir, protegen a este órgano.

El té de romero puede ser una bebida saludable para los riñones. (Foto: Especial El Financiero / Shutterstock).

A pesar de ello, se desconoce si el efecto es el mismo en humanos y los investigadores señalaron que es necesaria más investigación sobre este tema, ya que incluso no está claro si beber el agua con romero tiene el mismo efecto.

¿El agua de romero es buena para las vías urinarias?

La infección en las vías urinarias produce, por lo general, cuando entran bacterias en las vías urinarias a través de la uretra y comienzan a propagarse en la vejiga causando síntomas como sensación de ardor al orinar y dolor pélvico, explica Mayo Clinic.

Una investigación publicada en la revista científica Innovare Journal of Life Sciences estudió la actividad antibacteriana que tiene el aceite de romero frente a la Escherichia coli, un tipo de germen que causa la infección del tracto urinario.

El agua de romero es una deliciosa preparación muy sencilla de hacer e incluso puedes acompañarla con un poco de limón. (Foto: Especial El Financiero)

Los resultados indicaron que el aceite de romero tuvo la capacidad de inhibir esta bacteria, por lo que los científicos llegaron a la conclusión de que cuenta con un efecto antibacteriano en contra de las infecciones en las vías urinarias.

A pesar de los resultados prometedores, se desconoce si beber el agua de romero tiene el mismo efecto, por lo que son necesarios más estudios al respecto. Jamás cambies medicamentos por remedios caseros.

¿Para qué sirve el agua de romero en los riñones? Reduce el azúcar en la sangre

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases explica que controlar el azúcar en la sangre es importante, debido a que cuando la glucosa está en niveles elevados, puede dañar los vasos sanguíneos de los riñones.

La institución agrega que cuando esto sucede, los riñones dejan de trabajar de manera adecuada, es decir, poco a poco pierden su capacidad para filtrar los desechos tóxicos de la sangre, así como de controlar la presión arterial y producir hormonas que el cuerpo necesita para mantenerse sano.

El romero se puede encontrar en infusiones, aceites esenciales y en agua, de la cual se pueden obtener todos sus nutrientes. (Foto: Especial El Financiero)

Es aquí donde la hierba aromática cobra un papel importante, debido a que investigaciones presentadas por Healthline encontraron que los compuestos presentes en el té de romero pueden ayudar a reducir la glucosa en sangre.

Al respecto, el portal especializado en salud agrega que otras investigaciones hechas en probeta descubrieron que el ácido carnósico y el ácido rosmarínico tienen efectos similares a la insulina; sin embargo, se necesitan más investigaciones.

El agua de romero te mantiene hidratado

La National Kidney Foundation explica que los riñones se encargan de producir la orina mediante la cual se desechan las toxinas y beber una buena cantidad de agua diaria, ayuda con esta tarea.

Además, estar hidratado es beneficioso, debido a que un estudio presentado por la Harvard Health Publishing explica que beber 2 litros de líquido al día reduce a la mitad la probabilidad de recurrencia de cálculos renales.

En ocasiones, el limón acompaña al agua de romero. (Foto: Shutterstock)

Dado que el agua no tiene calorías, azúcar ni aditivos, esta es la mejor bebida para los riñones, de acuerdo con la National Kidney Foundation; sin embargo, explica que beberla infusionada con hierbas, como el romero, de forma ocasional puede ser positivo.

¿El agua de romero tiene efectos secundarios?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos tiene clasificados a los extractos de romero como posiblemente seguros, aunque esta hierba cuenta con algunos efectos secundarios en el organismo.

El portal WebMD explica que tomar grandes cantidades de hojas de romero puede causar vómitos, sensibilidad solar y enrojecimiento de la piel; también indica que podría provocar aborto espontáneo.

Estas son las ventajas y desventajas de tomar agua de romero. (Foto: Especial El Financiero)

Además, esta hierba puede aumentar el riesgo de sangrado y hematomas en personas con trastornos hemorrágicos. Si estás tomando medicamentos anticoagulantes, lo mejor será consultar a un médico antes de consumir el romero.