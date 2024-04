¿Para qué sirve el aceite de romero en el cabello?

¿Has escuchado que el aceite de romero en el cabello es bueno? Desde hace miles de años, las plantas que suelen utilizarse como remedios caseros también tienen múltiples usos relacionados con la belleza y el cuidado personal.

El romero entra en estas, pues además de acompañar un sinfín de platillos como cortes de carne, pastas, ensaladas y hasta pizzas, también se le considera ‘milagrosa’ por los beneficios al cuerpo cuando se bebe en infusión.

Además, el aceite que se desprende de esta planta aromática perteneciente la familia de las lamiáceas suele utilizarse en aromaterapia por el olor que desprenden sus hojas, pero también es protagonista de algunos tratamientos caseros de belleza.

El aceite de romero se utiliza para beneficiar al cabello. (Foto: Wikimedia Commons)

¿El aceite de romero es bueno en el cabello? Estos son sus beneficios y propiedades

El romero se caracteriza por ser una de las principales plantas utilizadas en la medicina tradicional para tratar problemas relacionados con los aparatos digestivo y respiratorio, de acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM.

Sus valores nutricionales, especialmente por el alto contenido que tiene de antioxidantes, ácido carnósico y rosmarínico, son los responsables de que se le asocie con efectos positivos para el cuerpo, y en este caso, el cuero cabelludo como remedio natural.

Y si hablamos del valor nutricional, el aceite de romero es aquel que tiene una concentración mayor de estos compuestos que prometen mayor salud y vitalidad al cabello, según los consejos de la tía o miles de TikToks que han surgido sobre el tema, pero ¿qué tan cierto es esto?

El aceite de romero es asociado con beneficios como auxiliar a la caída del cabello. (Foto: Pixabay)

Aceite de romero para la caída del cabello

Uno de los beneficios que más se le atribuye al aceite del romero es reducir la caída del pelo y estimular su crecimiento, y del cual existen mayores estudios, comprobando la eficacia de esta hierba e incluso comparándola con medicamentos.

Un estudio divulgado en 2015 por la revista SKINmed comparó la eficacia del aceite de romero y el Minoxidil 2%, un medicamento indicado para tratar alopecia androgénica.

Los resultados mostraron una eficacia similar en ambos productos, aunque el aceite de romero le llevó ventaja al Minoxidil porque este provocaba menos reacciones alérgicas, comezón en el cuero cabelludo y además el aroma causaba relajación.

Dicho estudio está respaldado por otros dos: En 2020, The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology mostró resultados prometedores del romero para tratar alopecia. Un tercer escrito presentado en 2022 por la revista Dermatologic Therapy también habló de las bondades de esta planta para la pérdida de cabello.

Esta se debe en gran medida gracias al ácido carnósico que posee, un compuesto químico fenólico de la planta al que le atribuyen propiedades antioxidantes y está relacionado con otros beneficios como prevenir la irritación cutánea.

Además de sus beneficios para el sistema digestivo, el romero se relaciona con una mejor salud del cabello. (Foto: Wikimedia Commons / Shutterstock)

¿Qué hace el romero para estimular el crecimiento del cabello?

Muy relacionado con el punto anterior, el romero estimula el cuero cabelludo cuando se unta y se da masaje por unos minutos gracias al mismo ácido carnósico, que puede ayudar a rejuvenecer los nervios y tejidos dañados y, de esta forma, promover el crecimiento del cabello.

“Si aumentas la circulación sanguínea al cuero cabelludo, le das a tu cabello los nutrientes que necesita para perder menos pelo, crecer más y ser un poco más saludable”, explica el Dr. Khetarpal en un artículo de Cleveland Clinic.

Diferentes estudios publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explican que el aceite de romero promueve el nacimiento de nuevos folículos pilosos y mejora la salud de los que se encuentran en crecimiento. Por lo tanto, tiene una acción estimulante.

El romero es una planta muy utilizada para mantener la salud del cabello. (Foto: Especial / El Financiero)

¿El aceite de romero sirve para quitar la caspa del pelo?

El romero posee propiedades antiinflamatorias y microbianas que también podrían auxiliar a controlar la caspa, que provoca resequedad y descamación en el cuero cabelludo, y es una afección más común de lo que parece.

“(El romero) puede calmar el cuero cabelludo, lo que sin duda ayuda con la caspa”, dice el Dr. Khetarpal para Cleveland Clinic.

Según una revisión de Detección de alto rendimiento y química combinatoria de 2022, los aceites esenciales como el de romero tienen un gran potencial para utilizarse como productos anticaspa, aunque todavía no hay mayor evidencia científica que lo compruebe.

El romero tiene aceites esenciales beneficiosos. (Foto: Wikimedia Commons). (Filo gèn')

Usos: ¿Cómo se aplica y utiliza el aceite esencial de romero para el cabello?

Existen varias formas en las que se puede utilizar el aceite esencial de romero para mantener un cuero cabelludo saludable y, de acuerdo con las investigaciones, ayudar a su crecimiento, por lo que es seguro para que lo agregues a tu rutina de cuidado capilar.

Se puede usar solo o mezclándolo con productos que utilizas cotidianamente, como el champú o acondicionador de la siguiente forma:

Mezclarlo con el champú : Cuando te vayas a lavar el cabello, utiliza de dos a tres gotas de aceite esencial de romero en tu dosis del producto que normalmente usas y masajea el cabello como de costumbre, deja reposar unos minutos y enjuaga.

: Cuando te vayas a lavar el cabello, utiliza de dos a tres gotas de aceite esencial de romero en tu dosis del producto que normalmente usas y masajea el cabello como de costumbre, deja reposar unos minutos y enjuaga. Directamente en el cuero cabelludo: Utilizar de tres a cinco gotas de aceite esencial de romero y dar por algunos minutos masaje en el cuero cabelludo con la yema de los dedos también servirá para estimular los folículos pilosos del cabello. El Dr. Khetarpal sugiere usarlo por la noche y luego lavarse el pelo por la mañana.

Cuando se usa directo en el cuero cabelludo, se recomienza mezclarlo con un aceite portador para diluirlo, pues puede resultar muy fuerte si se aplica solo y llevar a producir algunos efectos no deseados.

Lavar el cabello con aceite de romero mezclado en el shampoo es una de las formas en las que se puede utilizar. (Foto: Pexels)

¿Qué pasa si me pongo aceite de romero en el pelo? Efectos secundarios y quiénes no deben usarlo

A pesar de que se ha visto que el romero podría beneficiar al cuero cabelludo, existen algunos riesgos que se pueden general si se abusa de la cantidad.

Estos son algunos de los efectos secundarios que tienen las gotas de aceite de romero en el cabello:

Medical News Today explica que el aceite de romero es muy concentrado, por lo que su uso excesivo puede dañar los folículos pilosos .

explica que el aceite de romero es muy concentrado, por lo que su uso excesivo puede . En altas dosis, el aceite de romero puede provocar la caída de cabello .

. Si se usa demasiado concentrado, puede provocar irritación en la piel y reacciones alérgicas.

El romero puede causar sensibilidad en algunas personas. (Foto: Pexels)

Adicionalmente, no se recomienda el aceite de romero a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, pues podría tener efectos negativos, al igual que personas con piel muy sensible o afecciones cutáneas.