BlackNoise: Lucharás por tu vida en este videojuego mexicano de terror, ambientado en Ciudad Juárez

Aunque no le parezca a AMLO, los videojuegos son parte de las opciones de entretenimiento de los mexicanos. La industria de los videojuegos generó 180 mil 300 millones de dólares en 2021, de acuerdo con un análisis de la firma NewZoo.

Además, México es el único país de América Latina que se encuentra en el top 10 de mayores mercados de videojuegos en el planeta, de acuerdo con Bloomberg. Sin embargo, los mexicanos no solo nos dedica a comprar. En los últimos años han surgido diversas iniciativas y proyectos que han impulsado la producción nacional de juegos de video.

Una de las opciones más recientes es BlackNoise, un videojuego de survival horror, ambientado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El Financiero platicó con el mecatrónico Yamir Rodríguez, creador de BlackNoise, quien nos habló de su proceso creativo, los obstáculos que ha tenido y las expectativas de su creación.

¿De qué va BlackNoise, el videojuego ambientado en Ciudad Juarez?

BlackNoise se sitúa en un “futuro apocalíptico, allá por el 2032 en Ciudad Juárez”, comienza Yamir.

La ciudad fronteriza es el escenario de un desastre tecnológico, que se desata a causa de un implante colocado en la sociedad y diseñado para reforzar las defensas del cuerpo humano.

Dos años después de su exitosa implantación, cae un meteroito que desencadena una onda expansiva y provoca la descomposición de los nervo links, como Yamir llamo a los implantes. Cuando esto pasa, ocurren mutaciones, muertes y otras ‘catástrofes’. A partir de ese momento, los ciudadanos que no se vieron tan afectados por el fallo tienen que sobrevivir.

La idea llegó al juarense hace un par de años cuando aún era estudiante universitario. Fue entonces que vio la oportunidad de crear un videojuego diferente a lo que generalmente se hace en el país.

“Hay un mercado específico que nunca se toca y fue ahí cuando vi esta oportunidad de contar una historia de ciencia ficción en un ambiente mexicano que es lo que casi no hay. Entonces viene esta idea de, tengo un videojuego que es mexicano porque soy mexicano, pero no quiero yo contar nada sobre la cultura mexicana”, explica el creador, cuyos vastos conocimientos en el área le permitieron plasmar su idea prácticamente solo aunque reconoce que ha contado con el apoyo de otros creativos, también originarios de Chihuahua.

“Es un proyecto de muy poquita gente, está Fred Palacios, que es un guionista local que trabaja para Huevo Cartoon, él se ofreció con todo su expertise a ayudar a darle un orden a la narrativa e historia; está Lester Ramírez, un artista 3D y 2D de Chihuahua, que me está apoyando con toda la parte de conceptualización y diseño de personajes y en su momento estuvo Marian Racho, una actriz que me apoyó con todo el doblaje y voz. Todo lo demás han sido esfuerzos individuales”.

Para desarrollar Black Noise, Yamir Rodríguez ha utilizado Unreal Engine 5, la versión más moderna del motor gráfico de Epic Games y otros softwares de diseño como Blender y Reaper para crear todo el tema sonoro del juego.

Además de tiempo y esfuerzo, el joven mexicano ha tenido que invertir mucho dinero de su bolsillo para llevar a cabo su obra.

“No he recibido ningún apoyo, he recibido propuestas; sin embargo, trato de no quedarme endeudado con cosas que no me benefician, pensando en lo mejor para el proyecto, entonces todo lo que se ha tenido que pagar e invertir ha salido de mi bolsa”.

El año pasado inició una campaña en la plataforma Kickstarter pero lamentablemente no tuvo el éxito esperado, desde entonces se enfoca en la búsqueda de una inversión para el proyecto que prevé terminar a finales del próximo año.

“Todavía falta mucho trabajo por hacer, el juego sigue en desarrollo. Por lo mismo de que no hay mucha gente trabajando, el proceso ha sido lento; sin embargo, las miras apuntan a que salga a finales del próximo año, digamos que es hacia allá donde estamos tratando de empujar esto”.

Black Noise será lanzado en exclusiva para PC a través de Steam, pero en el futuro podría estar disponible para consolas como Xbox series y PlayStation 5.

Si te interesa conocer más sobre BlackNoise puedes seguir cuenta en Facebook e Instagram.