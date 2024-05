¿Qué pasa si tomo creatina todos los días?

Si vas al gimnasio o practicas algún deporte y quieres mejorar tu resistencia, o incluso, buscas ponerte como ‘Popeye’ sin utilizar anabólicos, seguramente algún ‘gymrat’ o hasta tu entrenador te han hablado de los beneficios de distintos suplementos como la creatina.

La creatina es uno de los suplementos más estudiados y tiene distintos beneficios para los deportistas; sin embargo, las personas que tienen problemas en los riñones podrían desarrollar efectos secundarios negativos para la salud.

¿Qué es y cuáles son los beneficios de la creatina?

La creatina ayuda al crecimiento muscular y mejora la resistencia de las personas que realizan deporte. (Shutterstock)

Es un compuesto químico natural que produce nuestro cuerpo y se almacena principalmente en los músculos como fosfocreatina, donde se usa para obtener energía.

Este aminoácido se encuentra en bajas cantidades en alimentos como la carne y los mariscos; sin embargo, para ver mejores resultados se recomienda tomarla a través de suplementos.

“Se produce en el músculo, generalmente, el cuerpo trabaja con base a un proceso bioquímico que se llama ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos, ¿qué es eso? Es bien importante porque se encarga de producir oxígeno y una molécula que se le llama ATP, que es básicamente la que produce la energía. Entonces la creatina es básicamente un producto que ayuda a que el ciclo de Krebs sea más exigente, más competitivo, si hablas por ejemplo de los deportistas, ahí es donde interactúa, producen mejor oxigenación y hace que el músculo trabaje mejor”, explicó a El Financiero el doctor Iván Hernández Cortés.

¿Qué pasa si tomo creatina para hacer ejercicio?

Diversos estudios han comprobado que consumir suplementos con creatina mejora el rendimiento al momento de hacer ejercicio, aumenta la masa muscular, la fuerza y mejora la recuperación.

“El uso de creatina oral podría permitir a un atleta trabajar más durante repeticiones o en carreras cortas, lo que lo hace ganar más fuerza, masa muscular y, en una persona normal (que solo se ejercita), mejora su condición física y reduce la fatiga crónica”, agregó Irvin Ramírez, asesor deportivo por el Instituto Técnico de Preparación Física y certificado por el Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos (SICCED).

¿Quiénes no deben tomar creatina?

Aunque se trata de un suplemento seguro y no se ha demostrado que tenga efectos nocivos para la salud, los especialistas señalan que las personas con enfermedades renales y los pacientes con hipertensión o diabetes, mal controlados no deben consumir creatina.

“Un paciente con insuficiencia renal o que tuvo trasplante no la puede utilizar porque en un paciente en esas condiciones, te eleva las proteínas y le lastimas el riñón”, detalló el médico Iván Hernández.

La creatina tampoco es recomendable para niños ni en mujeres embarazadas, pues no existen estudios que indiquen si puede o no afectar al bebé, dijo el especialista.

El asesor deportivo Irvin Ramírez detalló que las personas con un porcentaje de grasa normal alto o alto no deben consumir este suplemento si su objetivo es adelgazar, pues “impide la beta oxidación de grasas, o ‘quema’ de grasas”.

¿Qué pasa si tomo creatina y no hago ejercicio?

Aunque no tiene efectos negativos para la salud, la creatina no funciona como ‘producto milagro’, por lo que no será posible que notes cambios en tu cuerpo, si lo que buscas es mejorar tu condición física o aumentar masa muscular. El único daño se lo harás a tu bolsillo, pues podrías gastar entre 400 y 600 pesos en este suplemento.

Recuerda que para ver cambios es necesario realizar por lo menos una hora de ejercicio de cuatro a cinco veces a la semana.

Además, si consumes creatina y no tomas suficiente agua, podrías presentar deshidratación.

¿Cómo saber si mi creatina es de buena calidad?

Antes de comprar cualquier suplemento, consulta a tu nutriólogo o asesor deportivo de confianza para que te recomiende una buena marca. También se recomienda comprar la creatina en una tienda certificada.

Ahora bien, si ya compraste tu creatina y quieres asegurarte que es de buena calidad, Irvin Ramírez recomienda disolver un poco del polvo en vaso con agua y observar que no queden grumos en el fondo del recipiente.

La formación de grumos podrían ser una señal de que tu creatina es de baja calidad y podrías presentar problemas estomacales por su difícil absorción.