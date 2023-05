¿Qué es el Redotex, medicamento ‘milagro’ para bajar de peso vetado por Cofepris?

Redotex es un medicamento que solía comercializarse como supresor del apetito y quemador de grasa y se promocionaba como una solución rápida para la pérdida de peso.

Sin embargo, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch Pérez, dio a conocer la cancelación de dicho medicamento, debido a sus efectos adversos a la salud.

Durante la conferencia de prensa matutina del 18 de mayo de 2023, el funcionario mexicano indicó que este producto mantiene a los consumidos en un estado disociativo con un metabolismo peligrosamente alterado.

“Somete al cuerpo a un estrago de estrés caracterizado por mantener un metabolismo intensamente acelerado que se percibe con elevación de la temperatura corporal, hipertensión arterial, sudoración, diarrea, boca seca e insomnio”, explicó.

¿De qué está hecho el Redotex?

El medicamento contiene una combinación de varios ingredientes, incluyendo estimulantes como:

Norpseudoefedrina: Anfetamina que suprime el apetito. Su consumo aumenta el riesgo de sangrado cerebral, daño cardíaco, alteraciones psiquiátricas postparto, exacerbación del glaucoma, retención urinaria, insomnio, mareo y nerviosismo.

Seudoefedrina: El principal ingrediente de este cóctel. Está prohibida su venta en nuestro país desde 2008 debido a sus efectos a la salud. Ante ello, el fabricante diseñó un método químico para enmascarar la seudoefedrina y así seguir utilizándola bajo el nombre de D-Norpseudoefedrina.

Triyodotironina: Es una hormona natural, pero su mal uso puede causar disfunción de la tiroides, arritmias cardíacas, confusión, derrames cerebrales, convulsiones, coma y muerte.

Diazepam: Es un ansiolítico empleado para tratar algunas enfermedades psiquiátricas y convulsiones. Puede generar adicción, sueño profundo, debilidad muscular, disminución de la frecuencia cardíaca, paro cardiorrespiratorio y coma.

Atropina: Es un medicamento útil para problemas cardíacos; sin embargo, es introducido engañosamente para generar una sensación de sed que obliga al cuerpo a pedir constantemente agua y así provocar un efecto diurético.

Aloína: Es un laxante derivado del áloe con información poco rigurosa de su utilidad; está asociado al riesgo de generar cáncer.

Estos componentes pueden tener efectos estimulantes y supresores del apetito, pero también pueden tener efectos secundarios graves y riesgos para la salud.

Peligros del Redotex

Debido a su potencial para causar efectos adversos y riesgos, Redotex ha sido objeto de advertencias por parte de las autoridades sanitarias en varios países, y su venta y uso han sido restringidos o prohibidos en algunos lugares.

Dedido a ello, Redotex no cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos debido a preocupaciones sobre su seguridad y eficacia.

De hecho, en México, la Cofepris recibió más de 800 reportes de pacientes que presentaron reacciones adversas.

“Ya no se va a permitir su uso y no se trata solo emitir un fallo y que lo sepa el laboratorio o los distribuidores, lo mejor es que lo sepa la gente (…) para que ya no se siga consumiendo porque al parecer es un producto que se consume bastante. (…) Es mejor siempre prevenir que curar”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.