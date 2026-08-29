Así funciona la vacuna vs. el cáncer de Moderna: Usa la tecnología que conocimos con el COVID-19

Las vacunas contra el COVID serían personalizadas debido a las diferencias entre tumores.

Una vacuna contra el cáncer de Moderna y Merck dio resultados positivos en su fase final, lo que refuerza las esperanzas de reducir el riesgo mortal de ese padecimiento. Esta vacuna es de ARN mensajero (ARNm), tecnología que conocimos durante la pandemia con el desarrollo de las vacunas contra el COVID .

Hasta ahora, el estudio a gran escala de este medicamento contra el cáncer ha mostrado que reduce la tasa de recurrencia de las células que producen melanoma, uno de los tipos de cáncer más graves y agresivos, el cual se origina en los melanocitos, células encargadas de generar melanina, pigmento que le da color a la piel.

El trabajo es un ensayo experimental con respuesta positiva, por lo que aún hay mucho por conocer sobre los resultados finales, incluida la magnitud del beneficio para los pacientes con cáncer y si las personas que recibieron la vacuna vivirán más tiempo.

Sin embargo, este anuncio representa un momento relevante lucha contra el cáncer, una de las principales causas de muerte en el mundo.

Todo lo que debes saber sobre la vacuna de ARN mensajero contra el cáncer

¿Las vacunas de ARN mensajero serán la respuesta para que el cáncer deje de ser tan riesgoso? Estos son aspectos clave de la nueva vacuna, su tecnología y para qué casos sería útil, de acuerdo con la información que se conoce hasta ahora.

¿Qué es una vacuna de ARN Mensajero?

El Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano explica que el ARN es el ácido ribonucleico, un “ácido presente en todas las células vivas que tiene similitudes estructurales con el ADN”.

Las vacunas con ARN mensajero sirven para ‘entrenar’ al sistema inmunológico contra enfermedades como la influenza , el COVID-19 y ahora el cáncer, al convertir temporalmente algunas células del cuerpo en pequeñas fábricas de vacunas.

Este tipo de medicamentos contiene ARNm fabricado en laboratorio. Una vez que la sustancia ingresa al organismo provoca que las células produzcan una proteína específica asociada a la enfermedad. El sistema inmunológico la reconoce y genera anticuerpos para atacarla.

¿Cómo funciona la vacuna de ARN mensajero contra el cáncer?

En el caso del cáncer, las vacunas de ARN mensajero aportan instrucciones para fabricar fragmentos de proteínas mutadas producidas por las células cancerosas.

Aquí es importante aclarar que la vacuna de Moderna y Merck no sirve para prevenir el cáncer, sino para tratarlo cuando ya está presente y, en ciertos casos, evitar que reaparezca en personas que ya fueron operadas.

La vacuna de Moderna y Merck dio resultados positivos en su tercera etapa de ensayos. (Shutterstock)

¿Qué tipos de cáncer combatiría la vacuna de ARN mensajero de Moderna?

Además del melanoma, la vacuna de Moderna y Merck podría combatir el cáncer de pulmón , tumores de vejiga y cáncer de riñón.

De manera simultánea, otras farmacéuticas como BioNTech y Roche trabajan juntas en una vacuna de ARN mensajero para tratar el cáncer de páncreas y el de colon, mientras que BioNTech trabaja por separado en una dosis que combate el cáncer de pulmón avanzado, el de cabeza y el de cuello.

¿Cuál es la diferencia de las vacunas de ARN mensajero con otros tratamientos contra el cáncer?

De acuerdo con información de Bloomberg, las vacunas de ARN mensajero funcionan distinto a tratamientos contra el cáncer como las quimioterapias , inmunoterapias y medicamentos dirigidos.

Las quimioterapias, por ejemplo, ‘envenenan’ las células de división rápida, que de acuerdo con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España, son las más capaces de provocar cáncer.

Los medicamentos dirigidos bloquean proteínas específicas que promueven el crecimiento de las células cancerosas, mientras que los fármacos de inmunoterapia desactivan el mecanismo que usan las células para evadir al sistema inmunológico.

¿Por qué las vacunas de ARNm contra el cáncer tendrían que ser personalizadas?

A diferencia del COVID-19, la ciencia no puede crear una vacuna universal de ARN mensajero contra el cáncer. Esto se debe principalmente a que cada tumor es distinto y sus mutaciones también.

Estas diferencias obligan al desarrollo de vacunas personalizadas. Es decir, los científicos toman muestras del tumor y las analizan para determinar qué mutaciones tienen más probabilidad de generar una respuesta inmunológica.

La vacuna de Moderna y Merck podría incluir respuesta para hasta 34 mutaciones en cada dosis, lo que es considerado como “una cantidad bastante alta de oportunidades”, según la directora de desarrollo oncológico temprano de Merck, Jane Healy.

Aunque por ahora se desconoce qué tan viable sería la aplicación de estas vacunas, Healy argumenta que el alcance de las 34 mutaciones cubrirá “una porción suficiente del espectro del cáncer”.

Las vacunas contra el COVID serían personalizadas debido a las diferencias entre tumores. (Cuartoscuro)

¿Por qué la tecnología ARNm de la vacuna contra el cáncer de Moderna genera desconfianza?

Los avances del ensayo de Moderna y Merck generaron optimismo en la comunidad científica y en inversionistas, al grado de que las acciones de Moderna subieron 177 por ciento cuando se anunció el resultado de las vacunas contra el cáncer.

Se prevé que estos resultados motiven el entusiasmo por la investigación de vacunas contra el cáncer, como lo que ocurre actualmente en la UNAM que trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el cáncer de mama.

Pese a que se considera un avance, las vacunas de ARN mensajero provocan escepticismo, debido al lanzamiento de las vacunas contra el COVID que sorprendieron por su rápido desarrollo.

La tecnología genera resistencia hasta la fecha, incluso entre figuras influyentes como el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr ., quien ha expresado dudas sobre la tecnología de ARNm.

¿Cuándo estarían disponibles a la venta las vacunas contra el cáncer?

Pese a que se trata de un avance esperanzador en la lucha contra el cáncer, tanto Moderna como Merck han señalado que aún no cuentan con una fecha de disponibilidad comercial. Esto se dede principalmente a que los ensayos aún están en curso.

Con información de Bloomberg.