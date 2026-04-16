Sonora pone en marcha acelerador lineal contra el cáncer y nuevos proyectos hospitalarios

El gobernador Alfonso Durazo informó sobre la implementación de un acelerador lineal en Sonora y cuatro proyectos hospitalarios.

Con acciones que fortalecen la salud, amplían la atención médica de primer nivel e impactan en la vida de miles de familias sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la puesta en marcha de cuatro proyectos hospitalarios y la operación de equipo oncológico de alta especialidad.

El mandatario estatal, durante su participación virtual en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañado de Alejandro Svarch, director general de IMSS-Bienestar, presentó el Acelerador Lineal de alta tecnología para el tratamiento contra el cáncer, instalado en el Centro Estatal de Oncología con una inversión de 80 millones de pesos, que comienza a funcionar a partir de este jueves 16 de abril.

Resaltó que, como parte del fortalecimiento del sistema IMSS-Bienestar en el estado, este equipo considerado el más avanzado en la región noroeste del país, permitirá incrementar la capacidad de atención de 11 mil a 22 mil sesiones de radioterapia, reduciendo el tiempo de espera de seis meses a un mes, lo que representa una oportunidad decisiva para atender de manera oportuna a pacientes con cáncer.

“Lo que le da un carácter histórico es que este servicio es totalmente gratuito, se incrementa la capacidad a 22 mil sesiones de terapia y se reduce el tiempo de espera de seis meses a un mes y, con ello se gana una extraordinaria oportunidad de atender de mejor manera a los pacientes que padezcan cáncer”, destacó el gobernador Durazo.

El servicio será totalmente gratuito a través del modelo IMSS-Bienestar, consolidando un sistema de salud con enfoque humanista, accesible y de cobertura universal para las y los sonorenses.

Sonora también avanza en materia de infraestructura de salud bajo el modelo IMSS-Bienestar, con el desarrollo de cuatro obras prioritarias anunciadas por el gobernador Alfonso Durazo y el director de IMSS-Bienestar, incluyendo nuevos hospitales y la modernización de centros médicos.

Entre los proyectos destaca el inicio de la construcción del Hospital Regional del Río Sonora, en el municipio de Ures que contará con 15 especialidades, un proyecto emblemático que busca saldar una deuda histórica con las comunidades afectadas por el derrame de químicos ocurrido en 2014.

Además, se anunció la construcción del Hospital Comunitario Miguel Alemán, para brindar atención médica a la población jornalera.

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura existente, el gobernador informó que se llevará a cabo la modernización integral de la Unidad de Salud Mental Cruz del Norte, único hospital público en su tipo en la entidad, el cual no había recibido inversión en más de 45 años.

Finalmente, se contempla la reestructuración total del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), con el objetivo de mejorar la calidad y capacidad de atención para niñas, niños y adolescentes.

El gobernador Durazo reconoció el respaldo del Gobierno de México para concretar estos avances, que fortalecen la infraestructura hospitalaria, modernizan los servicios médicos y mejoran la calidad de vida de miles de familias en la entidad.