Emma Coronel asiste a fiesta de Lonche de Huevito: Cantan corrido dedicado a ‘El Chapo’

Lonche de Huevito mostró su nuevo Ferrari durante la fiesta que organizó en Los Ángeles. (Foto: YouTube LoncheWey)

Víctor Ordóñez, streamer conocido como Lonche de Huevito, improvisó una fiesta privada en Los Ángeles, California para celebrar su éxito tras la adquisición de un nuevo Ferrari. Entre los invitados, destacó Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Hace unas semanas, la influencer Emma Coronel estuvo en una transmisión en vivo con Willito y Lonche en la plataforma Kick, donde contó detalles de su paso por prisión y de su vida con ‘El Chapo’. Tras dicha colaboración, ahora llevan una relación cercana, como se mostró en el Ferrari Lonchefest.

La fiesta combinó la exhibición de autos de lujo, una taquiza, bebidas y la presentación de música de banda.

Durante una transmisión de poco más de dos horas, Lonche, quien peleará en Stream Fighters 5, le mostró su Ferrari a Emma Coronel, incluso bromeó sobre cómo combinaba con su bolsa; luego compartieron tragos de tequila Don Julio 30. Él le expresó su respeto y agradecimiento por acompañarlo.

Emma Coronel fue una de las invitadas al Ferrari Lonchefest, donde convivió con Lonche de Huevito y músicos invitados. (Foto: AP)

Emma Coronel también cantó y bailó con Chuy Lizárraga y Roberto Tapia, este último cantó su tema ‘El Niño de la Tuna’, corrido que hace referencia a ‘El Chapo’ y fue coreado por los asistentes.

La madre de las gemelas de ‘El Chapo’ fue vista bailando muy cerca de Roberto Tapia, lo cual causó revuelo en redes sociales.

En 2025, Roberto Tapia apareció al lado de Peso Pluma en volantes amenazadores distribuidos en el norte de México: era una lista de influencers y artistas a quienes señalan por presuntamente ser colaboradores de los Chapitos.

¿Qué dice ‘El Niño de la Tuna’?

El corrido menciona directamente a Joaquín Guzmán Loera y narra sus orígenes: “De niño vendió naranjas / allá por la sierra / Nomás pa’ poder comer / Nunca se avergüenza de eso, / Al contrario, lo dice / que fue un orgullo pa’ él”.

Luego, va contando su ascenso en el Cártel de Sinaloa: “Pa’ los que no saben quién es Guzmán Loera / Con gusto les voy a hablar / Apoyado por el Mayo / por Nacho y Juanito / Y amigos que andan por ahí / Él forma parte del cartel / más fuerte que existe / Es de puro Culiacán / Trae la camisa bien puesta / orgulloso lo dice/ Yo soy el Chapo Guzmán”.

La canción también habla de sus hijos Édgar, Iván Archivaldo y Alfredo: “Aunque no soy tan grandote / Más bien soy chapito / Muy pocos me han de llegar / Soy bravo ya por herencia / también soy amigo / Así somos los Guzmán”.

¿Quiénes fueron los invitados a la fiesta de Lonche de Huevito?

Además de Emma Coronel, estuvieron en la fiesta:

Gerardo Ortiz: Reconocido por Lonche como una leyenda y pionero del género, compartió con los asistentes e interpretó varias canciones en vivo.

Reconocido por Lonche como una leyenda y pionero del género, compartió con los asistentes e interpretó varias canciones en vivo. T3R Elemento (Kristopher Nava): Estuvo presente en el escenario cantando junto a los demás músicos.

Estuvo presente en el escenario cantando junto a los demás músicos. Chino Pacas: Convivió durante la taquiza, echó carilla con el grupo e interpretó corridos a lo largo de la noche.

Convivió durante la taquiza, echó carilla con el grupo e interpretó corridos a lo largo de la noche. Rabanito: Asistió a la celebración e incluso le compuso un corrido a Lonche para la ocasión.

Asistió a la celebración e incluso le compuso un corrido a Lonche para la ocasión. Compa Chuy

Willo (Willito)

Miri Martínez

Durante la transmisión de la fiesta, Lonche recordó con gratitud al streamer colombiano Wescol, quien lo invitó a Colombia en sus inicios y fue una pieza clave para darse a conocer en México y Latinoamérica.

Además, Lonche reveló que firmó contratos para comprar terrenos en Texas, incursionando en el sector de bienes raíces para renta y venta de casas. También adelantó que tiene planeado realizar una fiesta aún más grande en Los Mochis durante noviembre.