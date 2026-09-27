Desalojo de Carmen Abascal, mujer de 87 años, destapa crisis de vivienda en España

Españoles de Madrid han vuelto a protestar por la crisis de vivienda en España.

Manifestantes indignados por el desalojo de una mujer de 87 años pasaron la noche acampados en la histórica plaza de Puerta del Sol de Madrid, donde más personas —incluidas familias de varias generaciones— se sumaron el domingo para un segundo día de protestas por la crisis de vivienda en España.

Decenas de miles de personas marcharon en Madrid el sábado 26 de septiembre para protestar por el desalojo de María del Carmen Abascal de un apartamento en el acomodado barrio de Retiro, donde había vivido durante más de siete décadas.

Los manifestantes exigen medidas de protección para los inquilinos, para combatir el fraude y la prohibición de desalojos cuando no haya una alternativa habitacional.

Muchos manifestantes se negaron a volver a casa al final de la marcha del sábado y montaron tiendas de campaña en la Puerta del Sol para quedarse durante la noche.

“Estoy aqui por que la situación de la vivienda es insostenible ... Estamos todas en la calle porque ya estamos hartas”, declaró una manifestante, Natalia Navarro.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que encabezó las protestas, dijo que “Tenemos la ola de indignación y rabia que se ha desatado, es ya imparable”,

Del Río dijo a periodistas desde la plaza, el domingo, que “nos quedaremos aquí” hasta que el gobierno apruebe nuevas leyes, incluidos contratos de alquiler indefinidos, y detenga desalojos como el de Abascal. Se espera que el gobierno español liderado por los socialistas anuncie nuevas medidas en su reunión semanal del Consejo de Ministros el próximo martes 29 de septiembre.

¿Por qué desalojaron a Carmen Abascal en Madrid?

El 23 de septiembre, Abascal fue sacada de su apartamento en una camilla y trasladada en ambulancia mientras simpatizantes —que intentaron sin éxito detener el desalojo— coreaban su apodo, “Maricarmen”.

“No lo he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por las suyas”, indicó Abascal, en un video grabado desde su cama de hospital tras el desalojo.

Las imágenes del desalojo se difundieron ampliamente por toda España, alimentando la indignación y las críticas a las autoridades públicas y a las empresas de inversión inmobiliaria acusadas de expulsar a los residentes de sus hogares al encarecerlos. Los críticos suelen referirse a esas empresas como “fondos buitre”.

En un mitin del Partido Socialista en Madrid, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se dirigió directamente a Abascal: “Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Maricarmen”.

Carmen Abascal critica al presidente Pedro Sánchez

“¿No se entera la cantidad de desahuicios que hay diarios? ¿No se entera o no quiere enterarse?”, dijo Abascal.

Medios españoles informaron que el padre de Abascal alquiló por primera vez el apartamento en 1956 y que ella permaneció allí como inquilina bajo un alquiler controlado después de que murieran sus padres.

El edificio cambió de propietario en 2018 y, según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, a Abascal se le ofreció la oportunidad de comprar el apartamento, pero no pudo permitírselo.

Urbagestión, un fondo de inversión que posteriormente compró la vivienda, elevó su alquiler mensual de 500 euros (570 dólares) a 2,650 euros. Después lo redujo a 1,650 euros, una cantidad que Abascal aún no podía pagar con su pensión, indicó el sindicato.

La crisis de vivienda en España

El aumento de los costos y la escasez de vivienda están dejando a muchos españoles fuera del mercado inmobiliario, pese al fuerte crecimiento económico de la cuarta economía más grande de Europa.

Los ingresos no han seguido el ritmo del encarecimiento de la vivienda, y analistas afirman que el turismo y el crecimiento de la población en las ciudades impulsado por la inmigración han añadido más presión sobre una oferta de vivienda limitada.

El Banco de España estimó que el país tuvo el año pasado un déficit de unas 550,000 viviendas, y que Madrid, Barcelona y Valencia concentraron una parte sustancial.

Las manifestaciones del fin de semana en la simbólica plaza madrileña recordaron a muchos en España las históricas protestas que comenzaron el 15 de mayo de 2011, cuando integrantes del movimiento de los “indignados” acamparon durante 28 días seguidos, lo que desencadenó sentadas similares en todo el país y en el mundo.

Aquel movimiento fue una reacción a los desalojos y a otros problemas económicos tras una crisis económica global, incluido el desempleo, las medidas de austeridad y la corrupción.