Vinculan a proceso a dos mujeres por feminicidio de Margarita Seceña en Cuautla

La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, logró la vinculación a proceso de Karen Jaqueline ‘N’ y Nataly ‘N’ por su probable participación en el feminicidio de Margarita Seceña Martínez, así como por delitos cometidos en agravio de otras cuatro personas en el municipio de Cuautla.

Los presuntos actos delictivos datan del 1 de julio de 2022, cuando un grupo de personas, identificadas como Primitivo ‘N’, Ramiro ‘N’, Karen Jaqueline ‘N’, María de la Cruz ‘N’, Nataly ‘N’ y Leobardo ‘N’, acudió al establecimiento comercial de la víctima en el municipio de Cuautla.

De acuerdo con las indagatorias, las imputadas y sus cómplices amenazaron, golpearon, rociaron con gasolina y prendieron fuego a Margarita Seceña enfrente de su madre y uno de sus hijos.

Durante esta agresión también reportaron conductas delictivas en perjuicio de otras cuatro víctimas.

¿En dónde fueron detenidas las presuntas feminicidas?

Derivado de las investigaciones de la fiscalía especializada, se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de Karen Jaqueline ‘N’ y Nataly ‘N’, las cuales fueron cumplimentadas en el estado de Guerrero.

En la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez determinó vincularlas a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Margarita Seceña Martínez; por feminicidio en grado de tentativa en perjuicio de D.J.S.S. y A.M.C. Además enfrentan la acusación del homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de B.S.S. y R.J.C.S.

Como medida cautelar, la autoridad judicial les impuso prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Debido a la gravedad de los delitos imputados, que incluyen feminicidio consumado y en grado de tentativa, así como homicidio calificado en grado de tentativa, de ser consideradas culpables en el transcurso del proceso judicial, las acusadas podrían enfrentar penas acumuladas de varias décadas en prisión, conforme a la legislación penal vigente en el estado para este tipo de crímenes de alto impacto.

¿Qué pasó con Margarita Seceña?

Margarita Seceña tenía 30 años al momento de su muerte, tres hijos y era propietaria de una tienda de abarrotes en la colonia ExHacienda El Hospital, en Cuautla, Morelos.

Después de 24 días de agonía Seceña murió en un hospital de la Ciudad de México. Su cuerpo presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en más del 70 por ciento; de acuerdo con el informe médico, su estado de salud le provocó tres infartos y una infección por una bacteria.