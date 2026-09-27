Deja de ‘washawashear’ con ayuda de IA: Prompts de ChatGPT y Gemini para practicar inglés y otros idiomas

La IA tiene funciones para que practiques idiomas día a día y registres tus avances.

¿La racha de Duolingo te estresa en vez de motivarte a aprender inglés? Con una serie de prompts en apps de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini puedes practicar idiomas a tu ritmo y de manera sencilla.

Con estas herramientas no solo practicarás tu lectura y escucha de otros idiomas, sino que le darás un uso óptimo a la IA al asignarle tareas específicas.

Coursera, plataforma de cursos en línea respaldada por universidades a nivel internacional, aclara que la IA (que amenaza con matar a la humanidad) “no puede reemplazar la interacción humana ni captar los matices culturales asociados al idioma”. Sin embargo, es una herramienta eficaz para complementar tu aprendizaje y practicar tus conocimientos.

¿Por qué es importante que sepas esto? Porque ChatGPT es susceptible a errores. Lo recomendable es que utilices estas herramientas para hacer un seguimiento de tu progreso, obtener sugerencias y ejercicios para practicar, especialmente si no interactúas seguido con personas que hablen el idioma que quieres aprender.

OpenAI OpenAI desarrolló un modo de estudio con ChatGPT para orientarte académicamente. (EFE)

Prompts para aprender idiomas con ChatGPT

ChatGPT, de OpenAI, tiene una herramienta aprendizaje de idiomas, que se activa en cuanto le haces una petición relacionada como “quiero aprender francés”.

Alpacka.ai, portal de difusión de información relacionada con la IA, ofrece seis tips para aprovechar al máximo esta herramienta, cada uno con los prompts necesarios.

Para utilizarlos, sigue estos pasos antes.

Abre ChatGPT.

Inicia sesión con tu cuenta. Considera que es posible que requieras suscribirte para que no se limiten tus chats.

Abre una nueva conversación.

1. Activación del ‘modo idiomas’

Escribe el siguiente prompt:

“Actúa como un profesor profesional de idiomas que ha ayudado a principiantes a convertirse en hablantes fluidos mediante métodos de enseñanza estructurados. A partir de ahora, cada vez que mencione un idioma, enséñamelo paso a paso como un tutor real. Enfócate en la habilidad para hablar, la comunicación en situaciones reales y la comprensión práctica, en lugar de solo memorizar. El idioma que quiero aprender es (inserta el idioma de tu preferencia)”.

ChatGPT ofrecerá clases de idioma desde cero, con una lección inicial para comprensión lectora, otra para hablar y un ejercicio en el que debes responder una pregunta. Aclara que los errores no se penalizan, sino que serán referencia de qué necesitas después.

2. Hoja de ruta de aprendizaje de idiomas

Si deseas un plan de estudios de idiomas organizado por la inteligencia artificial, escribe lo siguiente:

“Crea una hoja de ruta estructurada para dominar el idioma. Divide el proceso en etapas como fundamentos para principiantes, habilidades de conversación diaria, construcción de oraciones, comprensión gramatical y comunicación en la vida real”.

La IA te presentará una serie de etapas de aprendizaje, desde fundamentos hasta prácticas, gramática y construcción de oraciones y cómo usarlas en la vida real. Además, te explicará cuál es la meta de cada etapa.

Aclara que el objetivo no es que sepas el idioma, sino que lo sepas usar y aprendas aspectos útiles.

3. Lecciones diarias de inglés, francés o el idioma que quieras

Con el fin de practicar tus conocimientos, puedes escribir el siguiente prompt:

“Crea un plan de lección diario para aprender el idioma, que incluya vocabulario, formación de oraciones, guía de pronunciación y ejercicios prácticos cortos que puedan completarse en un tiempo realista”.

La herramienta te responderá con una rutina diaria concreta, según el tiempo que tengas disponible. En ella, se combinará la comprensión con actividades prácticas divididas entre vocabulario, pronunciación y ejercicios.

4. Simulación de conversaciones en inglés

“Actúa como compañero en una conversación en el idioma. Crea situaciones realistas del día a día como saludos, pedir comida, presentaciones y comunicación profesional para que pueda practicar cómo hablar de forma habitual”.

La aplicación responderá con una serie de reglas para definir la dinámica, y después te mandará situaciones y preguntas “como lo haría una persona real”. Los temas serán variados y hablarás sobre viajes, trabajo y situaciones cotidianas.

ChatGPT tiene un modo idiomas que se activa cuando le pides consejos para practicar. (EFE)

5. Simplificación de gramática

“Explica las reglas gramaticales del idioma usando un lenguaje simple y ejemplos que muestren cómo funcionan en conversaciones cotidianas, en lugar de teoría abstracta”.

Con ejemplos prácticos, ChatGPT te mostrará cómo emplear verbos, con ejemplos claros y cómo se dicen en la vida real.

6. Corrección de errores

“Revisa mi práctica escrita o hablada en el idioma e identifica errores de gramática, vocabulario o estructura de oraciones. Proporciona correcciones y explica cómo evitar repetir esos errores”.

Como complemento a los prompts anteriores, ChatGPT te dejará correcciones y explicaciones sobre ellas, desde una mala escritura o pronunciación, mismas que servirán para ejercicios en el futuro.

Prompts de Gemini para aprender idiomas

Nona Xai, cuenta de divulgación de IA en X, ofrece una guía de siete prompts para que Gemini se convierta en tu asistente para el aprendizaje de inglés según tus necesidades.

Para hacerlo basta con seguir estos pasos:

Abre Google Gemini.

Inicia sesión con tu correo electrónico.

Abre un nuevo chat. De manera opcional, puedes escribir que te interesa aprender inglés como introducción.

Escribe los prompts que se te mostrarán a continuación según tu nivel y necesidades.

Para no confundir a la IA, puedes poner cada prompt en distintas conversaciones, y así responder a las solicitudes de Gemini para auxiliarte.

Esto es lo que le debes escribir a Gemini en cada caso:

1. Diagnóstico de tu nivel de inglés

“Actúa como un profesor de inglés especializado en adultos que entienden el idioma pero no logran hablarlo con fluidez.

Evalúa mi nivel real de inglés basándote en mis respuestas escritas y orales. Identifica bloqueos mentales, errores recurrentes, falta de automatismos y problemas de confianza.

Dime exactamente qué me impide hablar con soltura y en qué debo enfocarme primero”.

Gemini te responderá con una prueba diagnóstica para evaluar tu nivel. Pedirá un audio para conocer tu pronunciación y comprobará qué tan desarrollada tienes la escritura al pedirte frases sobre ti.

2. Para mejorar tus conversaciones en inglés

“Diseña un sistema de aprendizaje centrado exclusivamente en speaking para la vida real. Elimina gramática académica, ejercicios escolares y teoría innecesaria. Enfócate en frases reutilizables, estructuras simples, conectores naturales y vocabulario de alta frecuencia que se usan en conversaciones cotidianas”.

Gemini te entregará un método para que aprendas inglés, en el que te promete que si aprendes unas 800 palabras podrás resolver casi cualquier conversación en inglés. Además, propone un plan de aprendizaje de 30 minutos al día.

3. Frases comunes en el inglés para mantener conversaciones

“Crea una lista de frases y estructuras en inglés que los nativos usan a diario para iniciar, mantener y cerrar conversaciones. Para cada frase, explica cuándo usarla, en qué contexto y cómo adaptarla sin memorizar palabra por palabra”.

Gemini te dará frases para iniciar, mantener y cerrar conversaciones en inglés, con una explicación sobre su utilidad y en qué momento usarlas.

4. Simulación de conversaciones reales en inglés

“Simula conversaciones en inglés reales conmigo en diferentes situaciones cotidianas. Haz preguntas naturales, espera mis respuestas y corrige solo los errores que bloquean la comprensión. Prioriza fluidez, ritmo y confianza por encima de la perfección gramatical”.

La IA te responderá con escenarios para entablar una conversación, y conforme avanzan las respuestas, te dará observaciones y cómo mejorar cada mensaje.

5. Correcciones inteligentes y progresivas del avance

“Cuando me corrijas, explica el error de forma simple y dame una versión natural que suene nativa. Evita correcciones excesivas que interrumpan el flujo de la conversación. Adapta el nivel de exigencia a medida que progreso”.

Esta es una petición complementaria. La puedes acompañar al inicio de cada prompt para que la herramienta sea más precisa.

Expertos aseguran que la IA te puede ayudar a practicar idiomas. (EFE)

6. Rutinas diarias breves

“Crea una rutina diaria de 15 minutos (o el tiempo que necesites) enfocada únicamente en mejorar mi speaking. Divide el tiempo en calentamiento, conversación guiada y repetición inteligente. Hazla realista y sostenible incluso con poco tiempo disponible”.

Gemini, una vez que conozca tu nivel, se ajustará para definir cómo ayudarte y te propondrá un plan para que aprendas inglés.

7. Entrenamiento adaptativo continuo de inglés

“Actúa como mi compañero de conversación de inglés a largo plazo. Ajusta automáticamente la dificultad, el vocabulario y la velocidad según mi progreso. Detecta mis puntos débiles y refuerza lo que más necesito para ganar fluidez rápidamente.”

La IA te hará unas preguntas de diagnóstico para echarte la mano.

Expertos te dan ‘hack’ para que la IA te ayude con los idiomas

Además de los prompts, la app de OpenAI tiene el “modo estudio de ChatGPT”, con el que puedes recibir aprendizaje guiado, evaluaciones personalizadas, diagnóstico de conocimientos y seguimiento progresivo de cualquier tema educativo.

Este modo funciona con chats para estudiantes, guías y hasta tutoriales de cómo usar ChatGPT en la universidad.

Coursera, además, recomienda que uses el modo de voz con las aplicaciones de IA, de forma que la experiencia sea más interactiva. Puedes pedir funciones específicas como las transformaciones de oraciones para usar ciertas frases en distintos contextos.

Otros tips de la plataforma Coursera para aprender idiomas con la IA, de ChatGPT a Claude, son: