El mayor valor inmobiliario es la información

Desde hace muchos años en la industria de bienes raíces lo más valioso que escuchábamos era: ubicación, ubicación, ubicación. En la actualidad es: la ubicación, la información y la inteligencia.

En un mercado inmobiliario mundial cada vez más complejo, conocer la ubicación de un inmueble es necesario, pero ya no es suficiente.

La transparencia en la información se ha convertido en una variable económica de mucho peso. El Global Real Estate Transparency Index 2026, de JLL, coloca a Reino Unido, Francia, Australia y Estados Unidos entre los mercados inmobiliarios más transparentes del mundo.

El índice analiza 88 países y territorios, así como 146 ciudades mediante cientos de indicadores relacionados con desempeño de inversión, fundamentos de mercado, regulación y procesos de las operaciones inmobiliarias.

La relación causa-efecto es muy clara: donde existe abundante información, es más fácil medir el riesgo, comparar opciones y tomar mejores decisiones de inversión.

Estados Unidos ocupa el cuarto lugar mundial. Su sistema inmobiliario está descentralizado entre los 50 estados y específicamente por condados, pero existe una cantidad enorme de información pública y privada sobre cada propiedad.

Esto ha transformado la profesión inmobiliaria. Un broker puede investigar una propiedad y tener mucho conocimiento antes de hablar con su propietario.

España ofrece otro modelo. Su vasta información combina datos catastrales, cartografía y del Registro de la Propiedad.

México enfrenta un desafío diferente. Falta información inmobiliaria. Está muy dispersa y se requiere que sea más accesible. El Catastro, Registro Público de la Propiedad, predial, usos de suelo, permisos, avalúos e información de mercado pueden encontrarse en diferentes instituciones y niveles de gobierno. Existen avances de la digitalización en algunos municipios de nuestro país, pero esta aún es muy limitada además de ser desigual entre estados y municipios.

El costo de esa falta de información aparece en horas de investigación, honorarios profesionales, incertidumbre y riesgo. Pero aquí existe una paradoja. La falta de transparencia e información también crea una oportunidad.

En un mercado completamente transparente, miles de inversionistas pueden identificar simultáneamente una propiedad subvaluada. En un mercado opaco, quien logra integrar mejor la información puede encontrar oportunidades antes que los demás.

Por eso, la próxima generación de empresas inmobiliarias mexicanas podría parecerse más a una empresa de datos. El modelo tradicional pregunta: ¿Qué propiedades están a la venta? El nuevo modelo pregunta: ¿Qué riesgos tienen las propiedades ofrecidas en el mercado?

Imaginemos una plataforma capaz de ofrecer los datos de superficie, ubicación, antigüedad, uso de suelo, infraestructura, valores de mercado, historial y características del inmueble para detectar propiedades con potencial de venta, desarrollo o reconversión.

Eso ya no sería simplemente un portal inmobiliario ni una franquicia tradicional. En Realty Experts hemos creado un innovador sistema y una plataforma con un dashboard que nos da claridad de rumbo, estadísticas, un ecosistema digital que nos permite disminuir el riesgo inmobiliario, validación de identidades, protección jurídica para los propietarios, estimados de valor, precálculos fiscales y cumplimiento legal, entre otras cosas.

La conclusión es sencilla: la información es poder y el conocimiento reduce el riesgo, pero la inteligencia sobre los datos crea una ventaja competitiva.

México tiene todavía una brecha importante entre los datos que existen y los datos que están integrados.

Cerrar esa brecha puede convertirse en uno de los grandes negocios inmobiliarios de la próxima década. Porque el futuro del real estate no consistirá solamente en competir por las mejores propiedades. Consistirá en ofrecer el servicio integral más confiable antes que los demás lo ofrezcan.