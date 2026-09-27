Detienen a ‘El Bebo’, presunto operador financiero del Cártel del Golfo, por huachicol

'El Bebo' está señalado de presunto huachicol en la zona de Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León.

Jesús Manuel ‘N’, ’El Bebo’, fue detenido por presunto huachicol durante un operativo realizado en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con la dependencia, el detenido es señalado como presunto operador financiero de la facción Los Metros del Cártel del Golfo y estaría relacionado con una red dedicada al contrabando y comercialización ilícita de hidrocarburos.

La captura ocurrió entre el 24 y 25 de septiembre, como resultado de trabajos de inteligencia militar. En el despliegue participaron elementos de las Fuerzas Especiales de la Defensa, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades realizaron 19 órdenes técnicas de investigación en los tres estados, acciones que permitieron detener a Jesús Manuel ‘N’ y a otras dos personas, además de asegurar inmuebles, vehículos, aeronaves y equipo presuntamente relacionado con el manejo y traslado de hidrocarburos.

'El Bebo' pertenece a Los Metros, facción del Cártel del Golfo. (Foto: Defensa)

¿Quién es ‘El Bebo’, presunto operador del Cártel del Golfo?

Según la información difundida por la Defensa, Jesús Manuel ‘N’, ‘El Bebo’, comercializaba hidrocarburo ilícito para la facción Los Metros en Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León.

La dependencia también señaló que presuntamente operaba bajo las órdenes de César ‘N’, ‘El Primito’, identificado por las autoridades como jefe de Los Metros, grupo del Cártel del Golfo con presencia en Tamaulipas y Nuevo León.

Además, Jesús Manuel ‘N’ contaba con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Qué aseguraron durante el operativo contra el huachicol?

La operación dejó importantes aseguramientos relacionados con la investigación sobre hidrocarburos. La Defensa reportó 13 inmuebles, cuatro tanques fijos tipo cisterna, dos aeronaves, 50 vehículos, 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores de basura y 11 bombas despachadoras.

También fueron asegurados alrededor de 500 mil litros de combustible, además de 1.3 kilogramos de metanfetamina, 219 cartuchos, siete motocicletas y dinero en efectivo.

Los bienes quedaron a disposición de la FGR en instalaciones ubicadas en Chihuahua, Reynosa, Tamaulipas, y Escobedo, Nuevo León, para continuar con las investigaciones correspondientes.