Depresión tropical 18-E: ¿Se convertirá en huracán? Esto sabemos de su trayectoria en México

La depresión tropical 18-E está bajo observación por si evoluciona a huracán.

Una nueva amenaza meteorológica se formó frente a las costas mexicanas. La madrugada de este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la formación de la depresión tropical Dieciocho-E frente a Guerrero y Oaxaca, mientras el huracán ‘Polo’ continúa activo en el Pacífico.

El nuevo sistema tropical mantiene un desplazamiento paralelo a las costas del Pacífico mexicano, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia su evolución y los posibles efectos que pueda generar en territorio nacional.

A las 06:00 horas del 27 de septiembre, el centro de la depresión tropical 18-E se ubicó a 435 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 490 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

El fenómeno registraba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, informó el SMN en su Aviso Meteorológico No. 39-26.

¿La depresión tropical 18-E se convertirá en huracán?

El Aviso Meteorológico No. 39-26 no confirma que el sistema vaya a convertirse en huracán. El documento del SMN reporta su formación, ubicación, intensidad y desplazamiento, pero no establece en ese aviso que alcanzará alguna categoría de huracán.

El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora y, de acuerdo con el SMN, su movimiento ocurre de manera paralela a las costas del Pacífico mexicano.

Su posición frente a Guerrero y Oaxaca mantiene especial atención sobre las condiciones meteorológicas en ambas entidades, particularmente en las regiones costeras.

Por ahora, el organismo meteorológico ubica al sistema lejos de las costas, aunque su circulación ya genera efectos importantes en materia de lluvias, viento y oleaje.

¿Qué estados serán afectados por la depresión tropical 18-E?

La circulación del sistema ocasionará lluvias intensas en Oaxaca, específicamente en las regiones sur, sureste y este, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

En Guerrero se pronostican lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en las regiones sur y sureste.

Estas precipitaciones son uno de los principales riesgos asociados con el sistema, debido a que pueden incrementar las condiciones adversas en zonas vulnerables.

¿Habrá fuertes vientos y oleaje en Guerrero y Oaxaca?

Además de las precipitaciones, la depresión tropical 18-E provocará condiciones marítimas peligrosas.

El SMN pronosticó vientos sostenidos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca.

El oleaje también será elevado: se esperan olas de entre 3 y 5 metros de altura en las costas de Oaxaca, mientras que en Guerrero podrían alcanzar entre 2 y 3 metros.

Ante estas condiciones, las actividades marítimas y la navegación en las zonas afectadas deberán mantenerse atentas a las indicaciones de las autoridades.

Huracán ‘Polo’ y depresión tropical 18-E: ¿hay dos sistemas en el Pacífico?

La formación del nuevo sistema ocurre mientras el huracán ‘Polo’ permanece activo en el Pacífico mexicano.

El SMN informó que, a las 06:00 horas, Polo se encontraba a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, como huracán categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora.

El organismo mantiene vigilancia sobre ambos fenómenos, aunque se trata de sistemas distintos y con ubicaciones diferentes.

¿Qué hacer ante la llegada de lluvias, viento y oleaje?

La población de las zonas costeras de Guerrero y Oaxaca debe mantenerse informada mediante los comunicados oficiales del SMN y las autoridades de Protección Civil.

En particular, es importante atender cualquier cambio en la trayectoria, intensidad o condiciones de oleaje que sea comunicado oficialmente, ya que la evolución de un ciclón tropical puede modificar el nivel de riesgo para las comunidades.