Cuajimalpa reporta seis detenidos como parte de estrategia de seguridad

Seis personas fueron detenidas en Cuajimalpa en la tercera semana de septiembre.

La alcaldía Cuajimalpa reportó seis personas detenidas en cinco hechos distintos entre el 15 y el 22 de septiembre, como parte de la estrategia integral de seguridad y construcción de paz implementada en la demarcación.

Tres de las personas fueron detenidas por probables delitos contra la salud. A una se le localizó una bolsa con hierba seca con características similares a la marihuana, mientras que otras dos fueron aseguradas tras un probable intercambio y compraventa de sustancias con características similares a marihuana, piedra y cristal, además de dinero en efectivo.

Otra persona fue detenida por violencia familiar, luego de ser señalada por presuntamente agredir física y verbalmente a dos mujeres.

En otro hecho, una persona fue detenida por un probable intento de robo de motocicleta y lesiones dolosas con arma blanca contra un integrante de seguridad que le impidió el acceso a un inmueble.

El parte también reportó la detención de una persona por un probable delito de violación, luego de ser localizada en compañía de un adolescente de 15 años al interior de un establecimiento.

Las seis personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen su situación jurídica.

El alcalde Carlos Orvañanos señaló que las acciones forman parte de la estrategia integral de seguridad y construcción de paz de Cuajimalpa, mientras que el reporte precisó que las intervenciones se realizaron conforme a los protocolos de actuación policial de la Ciudad de México.