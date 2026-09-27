Huracán ‘Polo’ se debilita a categoría 3: México y EU piden a la población reforzar medidas para preservar la vida

El huracán Polo se degradó a categoría tres y podría tocar tierra el lunes. (Cuartoscuro).

El huracán Polo se debilitó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y autoridades mexicanas y estadounidenses llamaron a la población a tomar medidas para resguardar la vida.

La tormenta, que podría tocar tierra el lunes 28 de septiembre por la tarde, genera lluvias fuertes (de 25 a 50 milímetros [mm]) en Baja California Sur (norte y centro).

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa a aplicar medidas preventivas ante los posibles efectos del fenómeno meteorológico.

En Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) urgió a la población de Baja California Sur a apresurar la finalización de los preparativos para proteger la vida y la propiedad ante el avance del huracán Polo.

A las 12:00 horas, el ciclón se localizaba a 425 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 460 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Polo presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, con rachas de hasta 240 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

¿Qué medidas toma ante el huracán ‘Polo’?

Ante las condiciones previstas, Protección Civil recomiendó:

Mantenerse informada a través del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades de Protección Civil.

Evitar playas, zonas rocosas, escolleras y otros sitios expuestos al oleaje.

No cruzar arroyos, ríos ni zonas donde exista corriente de agua.

Asegurar objetos que puedan caer o ser desplazados por el viento.

Identificar el refugio temporal más cercano y las rutas de evacuación.

Tener preparada una mochila de emergencia con documentos, medicamentos, agua y artículos básicos.

Atender de inmediato cualquier indicación de evacuación o traslado a un sitio seguro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene el seguimiento de la evolución de Polo y fortalece su presencia en territorio para anticipar necesidades, coordinar capacidades y proteger a la población ante los posibles efectos del fenómeno.

Las autoridades informaron que mantienen una zona de prevención por efectos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe.

También se establecieron zonas de prevención por efectos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe y desde Loreto hasta Santa Rosalía, así como una zona de prevención por efectos de huracán y tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia.

La Secretaría de Marina dio a conocer el cierre de lo siguientes puertos:

Nayarit: San Blas (embarcaciones mayores).

Baja California Sur: Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena, Loreto y Adolfo Mateos.

Sonora: Yavaros.

Nayarit: San Blas y Puerto Vallarta.

Jalisco: Barra de Navidad.

Asimismo, se mantiene una zona de vigilancia por efectos de huracán y de prevención por tormenta tropical desde Loreto hasta San Evaristo; vigilancia por efectos de huracán y prevención por tormenta tropical desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista; vigilancia por efectos de huracán desde Huatabampito hasta Bahía Quino, Sonora, y prevención por tormenta tropical desde Huatabampito hasta Topolobampo, Sinaloa.

En Baja California Sur se prevén lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, además de vientos sostenidos de 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, y oleaje de 3 a 5 metros en las costas de la entidad.

Ante estas condiciones, la CNPC exhortó a la población de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa a aplicar las medidas preventivas necesarias para mitigar los posibles efectos del huracán Polo durante las próximas horas.

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.