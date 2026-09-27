Último lunes de septiembre:Así aplica el Hoy No Circula este 28 de septiembre para CDMX y Edomex

¿Tu auto circula este lunes? Revisa qué placas descansan por el Hoy No Circula del 28 de septiembre en CDMX y Edomex. (Cuartoscuro).

Este lunes 28 de septiembre, los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, y holograma 1 y 2 no podrán circular. Esta restricción forma parte del programa Hoy No Circula vigente en la región.

El programa regula el flujo vehicular y reduce emisiones contaminantes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas.

Contingencia ambiental: No hay restricciones adicionales activas, según el reporte más reciente del SIMAT. La calidad del aire se mantiene en niveles adecuados para las actividades al aire libre.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes son:

Autos particulares con engomados que no sean Amarillo y terminaciones de placas que no sean 5 o 6.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Hoy No Circula Los vehículos con engomado amarillo y placas terminadas en 5 y 6 tienen restricción este lunes 28 de septiembre.(Cuartoscuro). (Graciela López Herrera)

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas. Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

(dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes. Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Las sanciones por circular en día restringido se clasifican como multas por vehículos contaminantes. El monto a pagar es de dos mil 346.20 pesos, de acuerdo con el portal de la Secretaría de Finanzas de la CDMX.

Última actualización: domingo 27 de septiembre de 2026, 19:07 hrs (hora de Ciudad de México).