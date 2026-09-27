‘No paro y voy en trayecto’: Hija de Ernesto ‘N’ comparte llamada con su padre durante traslado terrestre

Tras la salida de Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California, del Penal del Altiplano, su hija, Verónica Ruffo, compartió el fragmento de una llamada en la que confirmó que está por llegar de vuelta a su domicilio, donde continuará el procedimiento en su contra.

“Estamos por llegar a Culiacán”, así le respondió Ernesto ‘N’, acusado de huachicol fiscal, a Verónica Ruffo para avisarle que va en camino a Ensenada, Baja California, que está en trayecto y “no para”.

La llamada fue compartida cerca de las 13:00 horas de este domingo 27 de septiembre, con lo que se confirmó que el traslado del exgobernador de Baja California fue por vía terrestre.

Verónica Ruffo, que buscaría la gubernatura de Baja California, explicó que la llamada se cortó, pero con ello reveló que el hombre estaba por llegar a Sonora, aún a horas de distancia para finalmente volver a su ciudad.

Condenan traslado en tierra de Ernesto ‘N’

Partidos de oposición, especialmente el PAN, condenaron que el traslado de Ernesto ‘N’ a Baja California fuera por vía terrestre, ya que es un trayecto que toma más de 30 horas.

“¡Los derechos humanos deben respetarse en todo momento! Desde Acción Nacional exigimos inmediatamente que su traslado se realice en condiciones que protejan su integridad y respeten su derecho humano a un trato digno, sin excepciones", manifestó el PAN.

El partido expuso su preocupación por trasladar bajo esas condiciones al hombre de 74 años de edad, algo que calificaron como “infamia”.

“Hay algo muy absurdo: Para llevarlo de Ensenada al Altiplano en el Estado de México, sí hubo un avión presto, inmediato, para que él se subiera y pudiera llegar. Ahora lo obligan a irse por carretera, una persona de 74 años de edad, con problemas en la cadera, y que fueron sus problemas de salud los que obligaron a la autoridad a llevar este proceso desde su domicilio”, declaró Jorge Triana, vocero del PAN.

El partido exigió que se cambien las condiciones para Ernesto ‘N’, que seguirá su proceso en prisión domiciliaria, aún sin respuesta de las autoridades.