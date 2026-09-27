Muere Benjamin Satterley ‘Pac’ a los 40 años: Un día antes perdió vs. el mexicano Andrade ‘El Ídolo’

Benjamin Satterley, luchador de la WWE y AEW, murió a los 40 años, un día después de su combate con el mexicano Manuel Alfonso Andrade, conocido como ‘El Ídolo’, informó la All Elite Wrestling a través de un comunicado.

“Lamentamos anunciar el fallecimiento del luchador Benjamin Satterley conocido como ‘Pac’ (...) estuvo en organizaciones de lucha libre de todo el mundo y cautivó a los fanáticos con movimientos innovadores de alto vuelo y una increíble habilidad en el ring”, se lee en el post realizado en redes sociales.

El peleador de la WWE se unió a la AEW en 2019, luego de su paso por la empresa estadounidense donde era conocido como Adrian Neville. Además, fue compañero de Penta Zero Miedo con quien formó el equipo llamado Death Triangle, junto al Rey Fénix (’Los Lucha Bros’).

Penta dedicó un breve mensaje en su cuenta de Instagram: “Dios esté contigo y con toda tu familia, te quiero para siempre”.

Penta dedicó un mensaje de despedida a 'Pac', quien fue su compañero en el Death Triangle. (Foto: Captura)

Otros de los peleadores famosos reaccionar a la muerte de ‘Pac’, entre ellos Rhea Ripley, Cody Punk, Rey Fénix y la leyenda Matt, hermano de Jeff Hardy.

El último combate en el que apareció Shatterley fue en el evento de la AEW conocido como All Out, donde se enfrentó con Andrade, quien aseguró que su rival tenía el potencial de volverse un campeón mundial algún día.

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