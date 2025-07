Muere Hulk Hogan a los 71 años: El legendario luchador de la WWE que peleó en ‘Rocky’

Uno de los íconos de la lucha libre internacional más populares dejó este plano y, con ello, un legado que se mantendrá intacto. Hulk Hogan muere a los 71 años. En semanas pasadas se rumoró que estaba en su “lecho de muerte”.

El manager del luchador profesional confirmó la noticia a la NBC la mañana de este jueves, después de que encontraron su cuerpo sin signos vitales en su casa, ubicada en Florida. La WWE también confirmó su deceso.

"WWE está entristecida al enterarse del fallecimiento del miembro del Salón de la Fama de la WWE Hulk Hogan. Hogan, una de las figuras más reconocibles de la cultura pop, ayudó a la WWE a lograr reconocimiento mundial en la década de 1980″, escribieron en su perfil de X.

Publicación de la WWE en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué le pasó a Hulk Hogan? La salud del luchador en las últimas semanas

El mánager de Hogan, Chris Volo, contó a la NBC que alrededor de las 7 de la mañana, paramédicos acudieron a la casa del luchador, incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2005, por un reporte.

Al llegar a la residencia, ubicada en Clearwater, Florida, encontraron el cuerpo de Hogan, ya sin signos vitales. Los primeros reportes indican un paro cardiaco como la causa de muerte.

Desde hace algunos meses había rumores sobre un deteriorado estado de salud del luchador, quien el mes pasado fue hospitalizado por un dolor persistente en cuello y espalda, lo que desató rumores de que Hogan estaba en su “lecho de muerte”.

Sin embargo, uno de sus representantes desmintió aquellas especulaciones, y aseguró que no había motivos para preocuparse por la leyenda de la WWE.

La muerte de Hulk Hogan fue lamentada por diferentes personas, entre ellas el luchador Ric Flair. (Foto: Shutterstock)

¿Quién fue Hulk Hogan y por qué es tan importante en la historia de la WWE?

Hulk Hogan, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, fue mucho más que una leyenda del cuadrilátero: una figura que marcó un antes y un después en la historia de la WWE y de la lucha libre profesional a nivel global. Su imagen, carisma y legado seguirán siendo referencia obligada en cualquier conversación sobre los grandes del deporte espectáculo.

Nacido el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, Hogan creció influenciado por leyendas como Dusty Rhodes y “Superstar” Billy Graham, cuyas personalidades teatrales y musculosas lo inspiraron a seguir el camino del ring.

Su debut profesional llegó en 1977, pero fue en la entonces llamada World Wrestling Federation (WWF) donde alcanzó la fama mundial en la década de los 80, justo cuando la lucha libre vivía una explosión mediática sin precedentes.

Con su físico imponente, su bigote rubio, su icónica bandana y su frase “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?”, Hogan no solo capturó la atención de los fans: redefinió lo que significaba ser una superestrella de la lucha libre.

Hulk Hogan fue uno de los luchadores más importantes en la historia de la WWE. (EFE/EPA/PETER FOLEY)

¿Qué es la Hulkamanía y cómo revolucionó la lucha libre?

El fenómeno de la Hulkamanía nació en 1984, cuando Hogan derrotó a The Iron Sheik para ganar su primer campeonato de la WWF. Ese momento marcó el inicio de una era dorada para la empresa y para el propio luchador, quien se convirtió en el rostro más reconocible de la WWE en todo el planeta.

La Hulkamanía no era solo un grito de guerra: era un movimiento. En una época donde la televisión por cable y los eventos de pago por evento (PPV) comenzaban a despegar, Hogan fue el rostro ideal para llevar la lucha libre a la cultura pop.

Fue el protagonista estelar del primer WrestleMania en 1985, evento que consolidó a la WWE como la mayor empresa de entretenimiento deportivo del mundo.

Durante su apogeo, Hulk Hogan se enfrentó a algunos de los nombres más grandes de la lucha libre. Su rivalidad con André the Giant, culminada en WrestleMania III frente a más de 90 mil espectadores, es considerada uno de los momentos más icónicos en la historia de la WWE. También tuvo duelos memorables contra “Macho Man” Randy Savage, Ultimate Warrior, Ric Flair, The Undertaker, y años después incluso con The Rock y Vince McMahon.

Hulk Hogan fue el precursor de la 'Hulkmania', movimiento en su honor. (AHMED YOSRI/EFE)

¿Cuántos campeonatos ganó Hulk Hogan en su carrera?

A lo largo de su extensa trayectoria, Hulk Hogan ganó un total de 12 campeonatos mundiales, dividiéndose entre la WWE (6 veces) y la WCW (6 veces). Fue también el primer luchador en la historia de la WWE en ganar dos Royal Rumble consecutivos, en 1990 y 1991, consolidando su lugar entre los más grandes campeones del mundo.

En 2005, su legado fue oficialmente reconocido cuando fue inducido al Salón de la Fama de la WWE, en una ceremonia donde fue ovacionado por una generación entera que creció con él como su ídolo del ring.

Hulk Hogan en el cine y la televisión: el paso de la WWE a Hollywood

La popularidad de Hogan no se quedó en los cuadriláteros. Con una personalidad larger-than-life, dio el salto a la pantalla grande con películas como Rocky III (1982), donde interpretó al imponente “Thunderlips”, además de protagonizar cintas como Mr. Nanny y Suburban Commando. En televisión, alcanzó notoriedad con el reality show “Hogan Knows Best” de VH1, donde compartió su vida familiar con millones de espectadores.

Su presencia en la cultura pop lo convirtió en un ícono de los años 80 y 90, y ayudó a la WWE a penetrar mercados más allá del deporte, incluyendo juguetes, cómics, videojuegos y licencias de todo tipo.