Misterius habla de su grave caída por falla del cuadrilátero en pelea: ‘Quieren hacer leña del árbol caído’

Voló desde la tercera cuerda... pero se golpeó al caer. El luchador Misterius tuvo un accidente en una pelea en exhibición por la gira de despedida del Hijo del Santo y fue hospitalizado.

El peleador de la lucha libre mexicana subió al ring el pasado 22 de febrero en un combate de exhibición en Aguascalientes cuando trató de realizar una acrobacia y no lo consiguió debido a problemas con las cuerdas del ring.

Misterius está hospitalizado tras su caída en lucha. (Foto: FB Rudos del ring)

¿Cuál es el estado de salud de Misterius tras su caída?

Tras el accidente del luchador Misterius, fue llevado a una clínica para su valoración, lugar desde el que reveló detalles de su estado de salud.

“Por mi condición es difícil dejarme la máscara, pero esto es para aclarar especulaciones al respecto de mi accidente, desde el principio fui atendido, los médicos me atendieron bien y hay Misterius para rato”, dijo en un video compartido por la página Los Rudos del Ring.

El luchador mexicano descartó los rumores acerca de quedar paralítico, pero confirmó que está delicado en el hospital: “Descarto esas declaraciones amarillistas, no se dejen guiar, donde dicen que ya no voy a caminar y que no estoy bien, pero estoy bien, quieren hacer leña del árbol caído, como dicen por ahí, fue un accidente grave (...) Nunca pedí un apoyo económico, todo lo hacen de voluntad, lo cual agradezco”.

Misterius sufrió una caída en la gira de despedida del Hijo del Santo. (Foto: FB Rudos del ring)

Él porta un collarín y tiene inmovilizado su brazo derecho, pero no precisó el tipo de lesión que sufrió ni si fue sometido a una cirugía.

Misterius aseguró que sus compañeros LA Park y El Hijo del Santo están al pendiente de sus necesidades y preguntaron si requería de apoyo económico, pero no reveló más detalles de su estado de salud.

¿Cómo fue la caída de Misterius?

Misterius subió a la tercera cuerda para una acrobacia contra su rival y al tomar impulso, la cuerda donde estaba parado se rompió.

El luchador profesional no alcanzó a dar la vuelta completa y cayó de cabeza contra la lona, para luego quedar tendido mientras se acercaba el referee.

Uno de sus compañeros ingresó al cuadrilátero luego de presenciar el golpe que recibió Misterius.

El golpe que recibió fue después de saltar desde aproximadamente un metro y 30 centímetros (medida reglamentaria de la distancia a la que debe estar la tercera cuerda a la superficie den ring) según el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL)

Otros luchadores tuvieron accidentes en el ring, pero algunos de ellos no consiguieron sobrevivir a las heridas causadas por los golpes, por ejemplo el Hijo del Perro Aguayo y La Parka de la AAA.