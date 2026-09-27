Tormenta tropical ‘Rachel’ se forma en el Pacífico: ¿En qué estados provocará lluvias?

La tormenta tropical ‘Rachel’ se formó este domingo 27 de septiembre en el océano Pacífico, luego de que la depresión tropical Dieciocho-E se intensificara, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el Aviso Meteorológico 42-26, emitido a las 15:30 horas, el centro de Rachel se ubicó a 485 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora.

El SMN señaló que la circulación de ‘Rachel’ reforzará las condiciones para lluvias intensas en regiones del sur del país, además de generar viento y oleaje elevado en zonas costeras de Guerrero y Oaxaca.

¿En qué estados lloverá por la tormenta tropical Rachel?

Según el SMN, la tormenta tropical ‘Rachel’ ocasionará lluvias intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, en dos entidades:

Guerrero: regiones del sur y sureste.

Oaxaca: regiones del este, sur y sureste.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por condiciones adversas en zonas costeras. El organismo meteorológico pronosticó vientos sostenidos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, además de oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de ambas entidades.

La tormenta 'Rachel' aún se encuentra lejos de las costas mexicanas.

¿'Rachel’ provocará lluvias en otros estados?

El aviso meteorológico consultado señala de manera específica a Guerrero y Oaxaca como los estados que recibirán lluvias intensas asociadas directamente con ‘Rachel’.

El comportamiento del ciclón puede modificarse conforme avance, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento del sistema.

¿Dónde está Rachel y hacia dónde se mueve?

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, Rachel se encontraba frente a las costas del Pacífico mexicano. El SMN reportó que avanzaba hacia el oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora.

En tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos había informado previamente que la depresión tropical Dieciocho-E se desplazaba paralela y mar adentro frente a las costas mexicanas; posteriormente, el SMN confirmó su evolución a tormenta tropical Rachel.

El SMN pidió a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil ante posibles efectos de lluvia, viento y oleaje.