Semifinal de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la gala de HOY?

Hoy se celebra el penúltimo domingo de emisiones en 'La Casa de los Famosos México' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

¡Están a pocos pasos de unirse a la lista de ganadores con Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris! El reality La Casa de los Famosos México llega a su penúltimo domingo, por lo que estamos a tan solo una semana de saber quién apaga las luces de esta cuarta temporada.

Pero antes de pensar en ello, hay cuatro participantes que están en riesgo de abandonar la competencia a muy poco tiempo de que termine. ¿Quién de ellos será? Conoce, a continuación, todos los detalles.

¿A qué hora es la semifinal de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026 HOY?

La semifinal de La Casa de los Famosos México se celebra este domingo 27 de septiembre a las 8:30 pm. La gala puede seguirse por la señal de Las Estrellas y también mediante streaming en ViX.

Antes de la transmisión principal está la pregala. Esta comienza a las 8:00 pm por ViX, con contenido previo a la gala y el seguimiento de lo que ocurre alrededor de la competencia. En caso de TV abierta, la audiencia podrá ver un capítulo de la temporada final de Una Familia de Diez antes de la gala principal.

Al terminar la gala llega la postgala, también mediante ViX en streaming, para continuar con el análisis y los detalles de lo ocurrido durante la noche. En Las Estrellas, los televidentes podrán ver el programa deportivo La Jugada.

8:00 pm: Pregala por ViX; Una Familia de Diez en Las Estrellas

Pregala por ViX; en 8:30 pm: Penúltima gala de domingo por Las Estrellas y ViX.

Penúltima gala de domingo por y ViX. Después de la gala: Postgala por ViX; La Jugada en TV abierta.

En la plataforma de streaming, además se puede seguir el 24/7 del programa con cámaras en toda la casa.

¿Quiénes llegan a la semana semifinal de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La competencia llega a esta etapa después de la última salvación, en la que Gema Garoa consiguió salir de la placa de nominados y asegurar su lugar en la semana final. Los habitantes en riesgo son:

Gema se enfrentó junto con los demás nominados en ‘La Carrera de Patos’, el reto que definió la última salvación de la temporada. Tras ganar el ‘Elevador del Destino’, obtuvo la ventaja de comenzar la carrera desde la casilla número dos.

En la prueba, los nominados avanzaban por un circuito mediante lanzamientos de un dado. El primer habitante que llegara a la meta saldría de la placa y obtendría el pase a la semana final. Gema volvió a imponerse, por lo que quedó fuera de la placa y consiguió la salvación.

Tras ganar ‘La Carrera de Patos’, Gema fue anunciada como nueva finalista de ‘La Casa de los Famosos México’. De esta manera, se sumó a Mariana, Yahir y Karina, quienes ya tenían asegurado su lugar en la semana final:

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Como cada semana, el público define al eliminado mediante el apoyo a su habitante favorito en el sitio oficial del programa, en el apartado “VOTA”. También puede acceder mediante el código QR que aparece durante las galas.

Quienes cuentan con suscripción a ViX Premium pueden emitir 10 votos por cada día que permanezcan abiertas las votaciones: durante las galas. En el caso de los domingos, hasta que se indique que se cierran las votaciones por la conductora Galilea Montijo.