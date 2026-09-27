Edomex, primer lugar nacional en empleo; 250 mil plazas nuevas con Delfina Gómez

El Estado de México se mantiene en primer lugar nacional en generación de empleos, con más de 250 mil nuevas plazas durante la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

A través de un mensaje difundido en redes sociales rumbo a su Tercer Informe de Gobierno, la mandataria señaló que uno de cada tres empleos en el país se genera en la entidad mexiquense.

Además, la inversión extranjera superó los 3 mil 300 millones de dólares, en sectores como el automotriz, logístico, habitacional, comercio y alimentos y bebidas. Entre los países que han destinado inversiones al Estado de México destacan Estados Unidos, Alemania, Australia, Suiza y Países Bajos.

Este crecimiento se acompaña de acciones para facilitar la instalación y operación de empresas, entre ellas la simplificación de trámites y el acompañamiento al sector empresarial, así como una estrategia para ampliar las oportunidades de inversión hacia distintas regiones del Estado.

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Económico trabaja en una estrategia para el Sur del Estado y los productos del campo, mediante un modelo de vinculación comercial que busca conectar a productores, cooperativas y MiPyMEs mexiquenses con mercados y compradores estratégicos.

Con este balance, la administración de Delfina Gómez coloca la generación de empleo y la llegada de inversión entre sus principales resultados económicos, mientras mantiene una estrategia para atraer nuevos proyectos y ampliar las oportunidades para empresas, productores y emprendedores mexiquenses.