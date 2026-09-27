Tercer eliminado de ‘La Granja VIP’ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la gala del reality show EN VIVO?

Estos son los nominados, horario y sitios de transmisión de la tercera gala de eliminación de 'La Granja VIP'. (Foto: Cortesía TV Azteca/Cuartoscuro)

Cinco participantes de La Granja VIP quedaron nominados para la tercera gala de eliminación, pero solo cuatro continuarán dentro de la competencia.

La nominación tuvo cambios hasta el último momento debido a las dinámicas de La Traición y La Salvación: Azalia Ojeda salió de la placa y ‘La Bebeshita’ tomó su lugar.

Ahora, el público es quien decide al siguiente eliminado de La Granja VIP, pues deben votar para salvar a su favorito, quien tenga menos apoyo del público se va.

Carlos Trejo está nominado en la semana 3 de 'La Granja VIP'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora empieza la tercera gala de ‘La Granja VIP’?

La gala de eliminación de La Granja VIP se realiza este domingo 27 de septiembre y comienza a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México.

Antes de la transmisión principal se lleva a cabo la pregala, conducida por Malleza, en la que se presentan algunos de los acontecimientos que marcaron la semana dentro de la competencia.

¿Dónde ver ‘La Granja VIP’ en vivo?

La transmisión de La Granja VIP puede seguirse completamente gratis en televisión abierta a través de Azteca UNO.

Otra alternativa es consultar la transmisión mediante el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación digital.

Para quienes buscan seguir la convivencia de los participantes más allá de las galas, Disney+ cuenta con una transmisión continua durante las 24 horas, así como la emisión de las galas, sin embargo, requiere de una suscripción con costo para acceder al contenido.

¿Quiénes están nominados para la tercera eliminación de ‘La Granja VIP’?

La placa de nominados de esta semana quedó definida después de las diferentes dinámicas que modifican la lista de participantes en riesgo de abandonar la competencia.

Los cinco participantes de La Granja VIP que están en riesgo de abandonar la competencia deben esperar, en tensión, a que Adal Ramones nombre a quienes se salvan y a quien debe irse.

Carlos Trejo

Daniela Alexis ‘La Bebeshita’

Julio Camejo

Kenny Avilés

Manelyk González

¿Cómo votar para salvar a un participante de ‘La Granja VIP’?

El público tiene un papel fundamental en la eliminación del reality show, pues sus votos determinan qué participantes reciben el respaldo necesario para continuar en la competencia.

Para votar en La Granja VIP, es necesario ingresar al sitio oficial de TV Azteca, seleccionar al granjero o granjera que se quiere apoyar y enviar los votos correspondientes.

Cada usuario cuenta con 10 votos, además de que existe la posibilidad de obtener otros 10 mediante la plataforma siempre y cuando inicies sesión.

También es posible participar desde la aplicación TV Azteca En Vivo. Para hacerlo:

Descarga o abre la aplicación TV Azteca En Vivo. Busca el apartado correspondiente a las votaciones de La Granja VIP. Selecciona al participante que quieres apoyar. Envía tus votos para que sean contabilizados.

Adal Ramones es el conductor principal de 'La Granja VIP'. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quiénes siguen en ‘La Granja VIP’?

La segunda temporada de La Granja VIP tiene un elenco integrado por figuras de televisión, música, redes sociales y otros reality shows. Tras dos eliminaciones, los granjeros que se mantienen en la competencia son: