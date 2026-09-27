Quinto eliminado de ‘Exatlón México 2026′ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el duelo?

El quinto eliminado de Exatlón México 2026 se depside en una semana donde el Equipo Azul llegó a la última supervivencia con varios de sus atletas en riesgo. Los rojos consiguieron encadenar una serie de victorias durante la semana y tomaron ventaja en la competencia.

Con tres atletas azules con posibilidades de abandonar la competencia, el equipo debe afrontar el último duelo antes de conocer quiénes serán los participantes que deberán enfrentarse en la eliminación de Exatlón México.

La semana 5 también trajo una nueva incorporación para los azules: Hugo Espinoza, atleta especializado en parkour, quien participa por primera vez en el reality show.

Antonio Rosique es el conductor principal de 'Exatlón México' 2026. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora empieza ‘Exatlón México’ este domingo?

La jornada de eliminación de la temporada 10 de Exatlón México se transmite este domingo y tendrá como uno de sus momentos principales el duelo que definirá al siguiente eliminado de la competencia.

El programa comienza a las 6:00 p.m., tiempo del centro de México, horario en el que los seguidores del reality podrán conocer el desenlace de la quinta semana de competencia.

El Equipo Azul tendrá que buscar que sus atletas sobrevivan a la eliminación, incluida Gina Torres, quien llegó al duelo por la supervivencia después de perder en el enfrentamiento de la Zona de Peligro.

¿Dónde ver la eliminación de ‘Exatlón México’ EN VIVO?

El duelo de eliminación de Exatlón México 2026, así como los enfrentamientos que se desarrollan durante la semana, se transmiten por Azteca UNO.

Otra opción para seguir la competencia es Disney+, plataforma de streaming que requiere una suscripción con costo para acceder a su contenido.

También puedes consultar la transmisión en vivo a través de la aplicación y página web de TV Azteca. Para conocer los resultados y los momentos más destacados de cada episodio, El Financiero Entretenimiento tendrá la información de la competencia.

El Equipo Rojo recuperó la Villa 360 durante la quinta semana

La Villa 360 es uno de los beneficios más importantes para los atletas de Exatlón México, pues cuenta con diferentes amenidades, áreas de descanso y un espacio techado que permite a los participantes recuperarse entre las competencias.

Durante la quinta semana, el Equipo Rojo recuperó la Villa 360, después de que los azules consiguieran mantenerla durante dos semanas consecutivas.

¿Qué atletas ganaron las medallas en la quinta semana de ‘Exatlón México’?

Las medallas de Exatlón México representan una ventaja para los atletas, ya que pueden otorgar una vida adicional durante los duelos de eliminación.

Durante la semana 5, los ganadores fueron Jerry Lizárraga y Karol Rojas, ambos representantes del Equipo Rojo.

Los atletas tienen la posibilidad de utilizar estas vidas adicionales cuando participan en un duelo de eliminación. Si no necesitan recurrir a ellas, también pueden conservarlas o decidir entregarlas a alguno de sus compañeros.

¿Quiénes siguen en ‘Exatlón México’ 2026?

La competencia ha reducido progresivamente el número de atletas en Exatlón México en ambos equipos debido a las eliminaciones, aunque también se han incorporado nuevos participantes como refuerzos.

Así está conformada la competencia durante esta etapa de la temporada:

Equipo Rojo

Pablo Franco

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Ella Bucio

Karol Rojas (refuerzo)

(refuerzo) Ingrid Treviño (refuerzo)

Equipo Azul