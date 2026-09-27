¿Dónde estaba Scarlet Ochoa? Fiscalía CDMX informa que fue localizada con vida

El miércoles 23 de septiembre, familiares y amigos bloquearon el cruce de avenida Cuauhtémoc y Eje 7 Sur para exigir avances en la búsqueda. Scarlet Virginia ya fue localizada. (Redes sociales).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) localizó con vida en Colipa, Veracruz, a Scarlet Virginia, adolescente de 13 años reportada como ausente en la alcaldía Benito Juárez.

La búsqueda inició la madrugada del 23 de septiembre, luego de que la madre de la adolescente acudió ante el agente del Ministerio Público a denunciar que, el día anterior, su hija no ingresó a su centro escolar y desde entonces desconocía su paradero.

La Fiscalía de la CDMX explicó que activó los protocolos institucionales de búsqueda y emitió la Alerta Amber correspondiente.

Añadió que pesonal ministerial y agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron el análisis y cruce de información digital y técnica, así como la revisión de registros relacionados con su posible ruta de traslado, entre otras diligencias.

A partir de la información recabada durante la búsqueda, se estableció que la adolescente se encontraba en Veracruz y el 24 de septiembre fue localizada en el municipio de Colipa.

Al día siguiente, fue presentada en las instalaciones de la Fiscalía CDMX en compañía de sus padres y canalizada a los servicios médicos y psicológicos de la institución para su valoración.

Las diligencias realizadas permitieron establecer que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de ningún delito.

La Fiscalía CDMX mantiene la atención inmediata de los reportes relacionados con niñas, niños y adolescentes, a fin de favorecer su pronta localización y salvaguardar su integridad.