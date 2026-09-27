Isaac Del Toro en el Mundial de Ciclismo 2026 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver al mexicano HOY?

Isaac del Toro terminó en sexto lugar de la prueba contrarreloj con un tiempo de 46:31.96 minutos del Campeonato Mundial de Ciclismo; el primer lugar fue Remco Evenepoel de Bélgica. (Fotografía. ChatGPT, EFE)

Isaac del Toro afronta este domingo una de las pruebas más importantes de su carrera con la posibilidad de pelear por el maillot arcoíris. El mexicano es parte de la carrera élite varonil del Mundial de Ciclismo 2026, una prueba de 273.7 kilómetros que pondrá a los principales especialistas de ruta frente a un recorrido exigente en Montreal.

El ciclista mexicano aparece entre los favoritos para conseguir el campeonato, especialmente después de que Tadej Pogačar quedara fuera de la competencia. El esloveno, compañero de Del Toro, abandonó la Vuelta a España 2026 después de sufrir una caída provocada por una piedra durante la octava etapa. El accidente le ocasionó una conmoción cerebral y diversas fracturas, por lo que tuvo que retirarse de la carrera y no estará en Montreal.

Del Toro llega a la carrera de ruta después de disputar la contrarreloj individual élite varonil del Mundial. El mexicano terminó en sexto lugar, con un tiempo de 46:31.96, a 1 minuto y 38.83 segundos del ganador. Con ese resultado como antecedente, este domingo comenzará su intento por conquistar el título mundial de ruta.

¿A qué hora es la competencia de Isaac del Toro en el Mundial del Ciclismo 2026?

Los aficionados mexicanos tendrán que madrugar para seguir la actuación de Isaac del Toro en Montreal. La salida de la carrera está programada para las 09:00 horas, tiempo local, mientras que en México comenzará a las 07:00 horas, tiempo del centro del país, por la diferencia horaria.

La distancia de la prueba hace que la definición se extienda durante varias horas. De acuerdo con el horario previsto, la llegada está contemplada alrededor de las 15:40 horas en Montreal, aunque el desarrollo de la carrera puede modificar la estimación.

Fecha: domingo 27 de septiembre de 2026.

domingo 27 de septiembre de 2026. Hora en México: 07:00 horas.

07:00 horas. Sede: Montreal, Canadá.

El ganador no solamente recibirá el reconocimiento como campeón mundial. La UCI contempla una bonificación económica para los primeros lugares y el vencedor tendrá el derecho a portar el maillot arcoíris.

Mundial de Ciclismo 2026: ¿Dónde ver EN VIVO a Isaac del Toro?

En México, la carrera de Isaac del Toro podrá seguirse en vivo mediante plataformas de suscripción. La competencia estará disponible a través de ESPN y Disney+.

ESPN

Disney+

La carrera definirá al nuevo campeón mundial de ruta y tendrá al mexicano entre los corredores que parten con posibilidades de disputar las posiciones de privilegio.

¿Cuál es la ruta del Mundial de Ciclismo 2026?

La carrera élite varonil tiene una distancia de 273.7 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de aproximadamente 3 mil 803 metros. El recorrido comenzará en Brossard, desde donde el pelotón avanzará por diferentes puntos de la región de Montérégie, de acuerdo con el sitio oficial del Mundial de Ciclismo.

Durante esta primera parte, los ciclistas pasarán por lugares como Carignan, Chambly, Richelieu, Saint-Jean-Baptiste y Saint-Mathias-sur-Richelieu, antes de dirigirse hacia Montreal.

El pelotón llegará a la ciudad y a partir de ese momento comenzará una parte determinante de la carrera: el circuito de 13.4 kilómetros alrededor del monte Royal.

Los corredores tendrán que completar 12 vueltas a este circuito. En cada giro enfrentarán varios ascensos, entre ellos la vía Camillien-Houde, una subida de 1.67 kilómetros con una pendiente media de 7.4 por ciento y tramos que llegan al 10 por ciento, de acuerdo con Olympics.

Después aparecerá el chemin de la Polytechnique, donde la inclinación supera en algunos puntos el 11 por ciento. El trazado también contempla el falso llano ascendente de la avenida du Parc, antes de afrontar nuevamente el circuito.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo 2026?

Isaac del Toro ya disputó su primera prueba de la edición 2026 del Mundial en la contrarreloj individual élite varonil. El mexicano terminó en sexto lugar con un tiempo de 46:31.96, a 1:38.83 del ganador.

El primer puesto fue para Remco Evenepoel, quien detuvo el cronómetro en 44:53.13, con una velocidad promedio de 52.400 kilómetros por hora. El belga encabezó una clasificación en la que cinco corredores terminaron por delante del mexicano.

La segunda posición fue para Filippo Ganna, con un registro de 45:50.44 y una diferencia de 57.31 segundos respecto a Evenepoel. El tercer lugar correspondió a Paul Seixas, quien completó la prueba en 46:06.17.

El cuarto puesto fue para Brandon McNulty, con 46:18.40, mientras que Jakob Söderqvist terminó quinto con 46:19.31. Después de ellos apareció Del Toro, quien registró 46:31.96 para quedarse con el sexto lugar.

El resultado coloca al mexicano entre los seis mejores de la contrarreloj y sirve como antecedente antes de la prueba de ruta. Sin embargo, la carrera del domingo presentará un desafío completamente diferente por la distancia, el desnivel y la dinámica entre los equipos nacionales.

Isaac buscará otro título en su carrera tras conseguir el tercer lugar en el Tour de Francia y ganar la Vuelta de Alemania. [Fotografía. EFE]

¿Cuánto dinero podría ganar Isaac del Toro por el Mundial de Ciclismo 2026?

El título mundial también tiene un incentivo económico. Para la edición 2026, la Unión Ciclista Internacional destinó una bolsa de 124 mil 250 euros, equivalente a aproximadamente 2 millones 509 mil 116 pesos, para los distintos premios contemplados en el campeonato.

En la categoría élite varonil, el ganador recibirá 8 mil euros, equivalentes a 161 mil 552 pesos. Esa misma cantidad corresponde al primer lugar de la categoría élite femenil.

Para Del Toro, el premio económico sería un complemento a lo que realmente está en juego en Montreal: convertirse en campeón mundial y portar el maillot arcoíris durante la siguiente temporada.