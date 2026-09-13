Isaac del Toro, rey de Montreal: Este es el récord que rompió el mexicano

Isaac del Toro rompió un récord durante su participación en la competencia en Montreal. (Foto: EFE/Freepik)

Isaac del Toro ya tiene un nuevo récord en la bolsa. El ciclista mexicano conquistó este domingo el Gran Premio de Montréal y no solo sumó otra victoria a una temporada que parece no tener freno: con apenas 22 años y 290 días, se convirtió en el corredor más joven en ganar la competencia canadiense.

El mexicano del UAE Team Emirates-XRG se impuso en un esprint al francés Paul Seixas, con quien llegó escapado a los últimos kilómetros de la carrera. El triunfo significó además su 33ª victoria como profesional y la duodécima que consigue en 2026.

Isaac del Toro es uno de los ciclistas mexicanos más importantes de toda la historia. (Foto: EFE) (EFE)

¿Qué récord rompió Isaac del Toro en el Gran Premio de Montréal?

Pero el número que hace todavía más especial la victoria es su edad. Del Toro, quien subió al podio del Tour de Francia, consiguió el triunfo antes de cumplir 23 años y dejó atrás una marca que pertenecía a una de las grandes figuras del ciclismo mundial: Peter Sagan.

El eslovaco consiguió el triunfo en la edición de 2013, cuando tenía 23 años y 232 días. Del Toro, en cambio, levantó los brazos en Montreal con 22 años y 290 días, por lo que estableció un nuevo récord de precocidad en la historia de la prueba.

La marca llega en una temporada particularmente destacada para el mexicano, quien ya acumula 12 victorias en 2026. Su triunfo en Canadá representa, además, la victoria profesional número 33 de su carrera.

El resultado coloca a Del Toro en una lista en la que aparecen algunos de los corredores más importantes que han competido en esta prueba y confirma el crecimiento que ha tenido el mexicano en el máximo nivel del ciclismo internacional.

Así ganó Isaac del Toro el Gran Premio de Montréal

La victoria no fue sencilla. La competencia comenzó a definirse durante la última subida a la cuesta Camillien Houde, donde el francés Paul Seixas lanzó un ataque que consiguió romper el grupo de favoritos.

El ciclista mexicano Isaac Del Toro fue el único corredor capaz de responder y alcanzarlo en la cima. A partir de ese momento, ambos trabajaron para conservar la ventaja sobre sus perseguidores y llegaron destacados a los kilómetros finales.

La dupla consiguió mantener la diferencia hasta la recta definitiva, donde el triunfo se convirtió en un duelo entre los dos jóvenes ciclistas.

Fue ahí donde Del Toro hizo valer su velocidad y se impuso en el esprint a Seixas para conquistar la decimoquinta edición del Gran Premio de Montréal.

El estadounidense Brandon McNulty, compañero del mexicano en el UAE Team Emirates-XRG, completó el podio a 27 segundos de los dos primeros lugares.

Una de las grandes ausencias del Gran Premio de Montréal fue Tadej Pogačar, compañero de Del Toro en el UAE Team Emirates-XRG. El ciclista está en recuperación luego de la caída que sufrió en La Vuelta a España.

El mexicano Isaac Del Toro, del team UAE Team Emirates XRG, ganó la carrera en Montreal. (Foto: EFE/EPA/ROBERTO BETTINI)

¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro?

Después de su triunfo en Montreal, Isaac del Toro cambiará los colores del UAE Team Emirates-XRG por los de México para disputar el Mundial de Ciclismo.

El mexicano competirá primero en la contrarreloj individual del 20 de septiembre y posteriormente participará en la prueba de ruta del 27 de septiembre, donde será uno de los líderes de la selección nacional.

Con información de EFE