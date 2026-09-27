Estreno de ’¿Quién quiere ser millonario?’ en México: Horario, de qué trata y todos los detalles

El conocimiento y las aspiraciones de cambiar historias tiene una nueva cita con la televisión en México. Regresa ¿Quién quiere ser millonario? al país con Enrique de la Madrid como presentador en una versión renovada de uno de los programas de concursos más populares a nivel mundial.

La fórmula conserva su esencia: responder, avanzar y decidir hasta dónde arriesgarse. Pero esta adaptación también pone el foco en las historias de quienes se presentan frente al cuestionario, así como sus sueños y las razones que los llevaron a buscar una oportunidad para cambiar su vida.

¿Cuándo se estrena ‘¿Quién quiere ser millonario?’ en México?

El regreso de ¿Quién quiere ser millonario? a México está fechado para este domingo 27 de septiembre de 2026 a las 5:00 de la tarde, mediante Azteca UNO, como antesala de otras programas como Exatlón México y La Granja VIP.

Programa : Estreno de ¿Quién quiere ser millonario?

: Estreno de Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026

Domingo 27 de septiembre de 2026 Hora: 5:00 pm.

5:00 pm. Canal: Azteca UNO.

Azteca UNO. Conductor: Enrique de la Madrid Cordero.

La apuesta de regresar el formato es una colaboración entre TV Azteca y Sony Pictures Television. De acuerdo con un comunicado oficial de ambas empresas, la adaptación conserva la esencia del formato original, pero incorpora una ‘propuesta actualizada’ pensada para los tiempos actuales.

Enrique de la Madrid es el principal condcutor de '¿Quién quiere ser millonario?' (Foto: Cuartoscuro).

¿De qué trata ‘¿Quién quiere ser millonario?’? Esto sabemos

La fórmula es bastante reconocible: se trata de una escalera progresiva de 15 preguntas de opción múltiple. Conforme avanza la competencia, aumentan tanto el nivel de dificultad junto con el valor económico de cada uno de los cuestionamientos.

Cada respuesta correcta permite subir un peldaño y acercarse al premio mayor, mientras que las decisiones obligan a los concursantes a analizar sus opciones, mantener la calma y asumir riesgos. La meta, de acuerdo con TV Azteca, es llegar al premio de hasta 1 millón de pesos.

En esta adaptación, los participantes también están acompañados por una celebridad que funge como su padrino o madrina. Estas figuras, principalmente vinculadas con la televisora del Ajusco, tienen la responsabilidad de apoyarlos ante las preguntas que les sean más complicadas. Para el primer programa, la presentadora Kristal Silva fungirá como madrina.

El programa no se limita a medir los conocimientos de cada participante. La propuesta de esta producción suma el factor humano de las historias personales de los concursantes, sus aspiraciones y los motivos por los que buscan convertirse en millonarios.

El expriísta Enrique de la Madrid está al frente de esta nueva etapa. El conductor de televisión y expolítico describió el proyecto como una oportunidad para acompañar historias y sueños, además de las preguntas y respuestas que forman la competencia.

Enrique de la Madrid es abogado y exsecretario de Turismo. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

Esta producción representa el regreso del formato a la televisión mexicana tras una edición anterior que se emitió por última vez en 2012.

El formato nació originalmente en el Reino Unido y se ha adaptado en distintos países y generaciones. De acuerdo con información oficial de la producción del programa, el concepto suma más de 170 versiones internacionales.

También acumula más de 65 reconocimientos, entre ellos un BAFTA, un Emmy y siete National Television Awards en Reino Unido. Actualmente, el programa se transmite en múltiples territorios como Australia, Finlandia, Grecia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Bulgaria y Serbia.