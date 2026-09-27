‘Voy a escuchar a la gente’: Grecia Quiroz visita comunidad migrante en California

La alcaldesa señaló que, por ahora, su prioridad es escuchar a la gente y mantenerse cercana a las necesidades de la ciudadanía. (X: @GreciaMich2027).

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, dejó abierta la posibilidad de participar en la contienda por la gubernatura de Michoacán en 2027, aunque señaló que por ahora su prioridad es escuchar a la ciudadanía y conocer lo que ésta le solicite.

Durante un encuentro con integrantes de la comunidad michoacana en Santa Fe Springs, California, la alcaldesa fue cuestionada sobre la posibilidad de buscar la candidatura para gobernar el estado.

“Siempre voy a escuchar a la gente. Si la gente quiere que en un determinado momento yo acompañe a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, con mucho gusto lo voy a hacer”, expresó.

Quiroz también señaló que estaría dispuesta a tomar otro camino político si así se lo pide la ciudadanía.

“Pero si la gente me dice que me quiere del otro lado, también lo voy a hacer, porque soy muy respetuosa de la gente”, agregó.

Durante su visita a California, Quiroz contempla encuentros con integrantes de la comunidad michoacana para conocer sus inquietudes y explorar formas de fortalecer el vínculo con los paisanos que viven en Los Ángeles y sus alrededores.

Grecia Quiroz insiste en mantenerse independiente de partidos

Las declaraciones ocurren mientras existe atención sobre el futuro político de la alcaldesa y del Movimiento del Sombrero, movimiento independiente relacionado con el proyecto político que encabezó su esposo, Carlos Manzo.

El edil de Uruapan fue asesinado el 1 de noviembre del año pasado.

A inicios de septiembre, Grecia Quiroz, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar formalmente que la dependencia federal atraiga las investigaciones por el asesinato de Manzo, ocurrido hace 10 meses.

Aunque recibió el respaldo del PAN y de Movimiento Ciudadano para una posible candidatura, Gracia Quiroz insiste en su independiente de partidos políticos y representar al Movimiento del Sombrero así.

-Con información de Quadratín.