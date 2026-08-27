Suprema Corte pone reglas para candidatos independientes: Prohibe campañas en grupo en Michoacán

El proyecto de la SCJN aborda la evolución constitucional de las candidaturas independientes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en claro las reglas para quienes busquen una candidatura independiente en Michoacán: pueden competir por su cuenta, pero tienen prohibido hacer equipo o campaña junto a otros candidatos independientes.

Al mismo tiempo, el Máximo Tribunal protegió a los aspirantes al prohibir que se les castigue o sancione basándose en interpretaciones ambiguas o “percepciones” de las autoridades.

La SCJN avaló, mediante la votación de la Acción de Inconstitucionalidad 69/2026, la regulación a las candidaturas independientes en Michoacán al alcanzar unanimidad en los temas centrales del fondo.

El Pleno aprobó el proyecto presentado por el ministro ponente Arístides Guerrero, confirmando la validez de la modalidad individual para estos contendientes y desestimando los alegatos sobre violaciones a las libertades de asociación, reunión y expresión, así como al principio de progresividad.

¿Qué sabemos de la decisión de la Corte sobre candidaturas independientes en Michoacán?

Esta decisión responde a una demanda presentada por el partido Movimiento Ciudadano (MC) contra las reformas al Código Electoral del estado, aprobadas en mayo. El partido argumentaba que prohibir las campañas compartidas entre independientes violaba la libertad de reunión y expresión, y que iba en contra de los derechos políticos logrados en años recientes.

Sin embargo, los ministros de la Corte explicaron que las candidaturas independientes nacieron para ser estrictamente individuales. La explicación es que al unir fuerzas en campaña transformaría a los candidatos independientes en una especie de “partido político disfrazado”, lo cual desvirtúa su propósito original.

Por ello, determinaron que el Congreso de Michoacán tiene pleno derecho de establecer estas reglas sin que esto signifique un atropello a los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, la Corte reviró a los legisladores michoacanos en el tema de las sanciones.

El tribunal anuló los castigos electorales que dependieran de la “percepción” de la autoridad, señalando que la ley debe ser totalmente clara y objetiva. Castigar a alguien por lo que la autoridad “perciba” o imagine deja a los candidatos en completa desventaja y rompe con la certeza de que todos jueguen bajo las mismas reglas.

¿Qué dice la SCJN sobre los candidatos independientes?

Durante su exposición al pleno de análisis de la acción de inconstitucionalidad 69/2026, el ministro Arístides Guerrero expuso que el proyecto aborda la evolución constitucional de las candidaturas independientes en México a partir de la reforma del 9 de agosto de 2012.

Destacó que el fallo reconoce la libertad de configuración legislativa del Congreso de Michoacán para normar esta figura, manteniendo su esencia individual y diferenciada del sistema de partidos.

Para este análisis, la Suprema Corte tomó como base su propia doctrina constitucional, respaldada por la opinión especializada emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declarando válida la regulación general sobre estas candidaturas y la eliminación del deber de retirar propaganda de internet previa a la elección.