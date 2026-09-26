Calendario de anime en otoño 2026: Maomao, Ranma, Cyberpunk y todos los estrenos en Crunchyroll y Netflix

La tercera temporada de 'Los diarios de la boticaria' continuará la historia de Maomao lejos del Palacio Interior, pero con el misterio de una posible hambruna. (Fotografía. ChatGPT, Crunchyroll, Netflix)

Fue larga la espera, pero por fin volveremos a resolver misterios junto a nuestra querida Maomao y a seguir la carrera de caballos más bizarra de Estados Unidos. Los diarios de la boticaria y JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run encabezan algunos de los regresos más esperados de la temporada de anime de otoño de 2026.

La ciencia ficción también llega para cerrar el año con una buena dosis de dramatismo, con producciones como Fool Night y Cyberpunk: Edgerunners 2, ambientadas en futuros donde la supervivencia, la desigualdad y la violencia forman parte de la vida cotidiana.

La nostalgia también tiene un lugar especial en la temporada, con la continuación del remake de Ranma 1/2 y el estreno de Dragon Ball Super: Beerus.

¿Cuáles son los animes más esperados de otoño de 2026?

Esta temporada, los fans del anime tendremos que ajustar un poco el bolsillo para pagar las suscripciones a los servicios de streaming, pues los estrenos más esperados se reparten entre Crunchyroll y Netflix.

‘Los diarios de la boticaria’, temporada 3

Hoy está de moda saber de plantas medicinales y hasta de sapos, pero pocas personas podrían aprovechar esos conocimientos como Maomao. En la tercera temporada, nuestra boticaria favorita volverá a recurrir a sus venenos y a su particular ingenio para resolver un nuevo misterio que llevará la historia mucho más allá del Palacio Imperial.

Después de las consecuencias de la rebelión del clan Shi, Maomao regresa al distrito del placer, donde la aparición de unos extraños saltamontes despierta su curiosidad y la conduce hacia un nuevo misterio. Al mismo tiempo, comienzan a circular rumores sobre una posible hambruna y la aparición de una misteriosa doncella inmortal.

Jinshi también afrontará las consecuencias de revelar que es el hermano menor del emperador. Además, asumirá nuevas responsabilidades políticas mientras investiga una advertencia sobre una posible catástrofe en el país.

La primera parte de la tercera temporada de Los diarios de la boticaria se estrena el 2 de octubre en Crunchyroll.

Además de la tercera temporada, en diciembre se estrenará en Japón la películade 'Los diarios de la boticaria' [Fotografía. TOHO Animation]

‘JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run’ - 2nd y 3rd STAGE

Johnny Joestar y Gyro Zeppeli todavía tienen un largo camino por recorrer antes de alcanzar la meta. Tras completar la primera etapa de Steel Ball Run, ambos continuarán su travesía por Estados Unidos mientras descubren que detrás de la carrera de caballos existen intereses que van mucho más allá de los 50 millones de dólares del premio.

El 2nd STAGE llevará a los competidores a través de unos mil 200 kilómetros de desierto, donde tendrán que cruzar la Palma del Diablo, una misteriosa región marcada por fenómenos sobrenaturales.

Esta parte comenzará a transformar lo que parecía una competencia ecuestre en una historia de asesinatos, conspiraciones y habilidades extraordinarias, en la que personajes como Mountain Tim, Hot Pants y Funny Valentine tendrán un papel relevante en la trama.

Netflix estrenó los nuevos episodios de JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run este 25 de septiembre.

‘Blue Box’ - Temporada 2

Las canchas de bádminton y baloncesto volverán a convertirse en el escenario de uno de los animes de los romances juveniles más destacados de los últimos años. Taiki Inomata continuará intentando acercarse a Chinatsu Kano mientras ambos buscan clasificarse para los campeonatos nacionales de sus respectivas disciplinas.

Sin embargo, Chinatsu afrontará un conflicto relacionado con su pasado tras la aparición de Yumeka Kido, una antigua compañera de baloncesto que guarda resentimiento hacia ella.

De igual forma, Hina Chono tendrá que lidiar con sus sentimientos después de confesarle entre lágrimas su amor a Taiki y ser rechazada. La segunda temporada de Blue Box se estrena el 4 de octubre en Netflix.

‘Fool Night’

¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para sobrevivir en un mundo sin luz solar? Fool Night plantea esta pregunta desde una sociedad en la que unas densas nubes cubrieron el cielo durante 100 años y provocaron la desaparición de buena parte de la vegetación.

Ante la falta de oxígeno, la humanidad desarrolla la “transfloración”, un procedimiento mediante el cual se implantan semillas en personas próximas a morir para convertirlas en plantas capaces de producir el recurso que mantiene con vida a la población.

La historia sigue a Toshiro Kamiya, un joven atrapado en la pobreza que trabaja para cubrir sus necesidades y pagar los medicamentos de su madre. Ante la falta de oportunidades, comienza a considerar someterse al procedimiento y abandonar su existencia como humano.

Este drama de ciencia ficción, creado por Kasumi Yasuda, llega a Netflix a partir del 26 de noviembre.

‘Cyberpunk: Edgerunners 2’

Night City todavía tiene muchas historias que contar, aunque David Martínez ya no estará para protagonizarlas. Cyberpunk: Edgerunners 2 presentará un drama independiente con nuevos personajes, marcado por la redención, la venganza, la familia, la obsesión y el peso del legado.

Una de las historias seguirá a Weak, antes conocido como ‘King’, un veterano edgerunner que intenta encontrar un nuevo propósito en Night City mientras sobrevive sin recurrir a implantes cibernéticos.

Otro protagonista será D, un netrunner de la Nación Serpiente que busca al responsable de exterminar a su clan. Su deseo de venganza lo llevará hasta secretos corporativos que nunca debieron salir a la luz.

A ellos se suma Roman Carax, un joven obsesionado con el cine que pretende documentar historias reales de la ciudad y descubrirá que la violencia de sus calles supera cualquier relato de ficción.

Cyberpunk: Edgerunners 2 tiene 10 episodios y se estrena el 20 de octubre en Netflix.

CyberPunk buscará replicar el éxito que tuvo su primera tempora con la histoira de David Martínez. (Fotografía. CyberPunk Edgerunners, sitio web)

‘Rompiendo el hielo’, temporada 2

Tras el éxito de Polos opuestos, toca continuar con Rompiendo el hielo, otra historia creada por la mangaka Kōcha Agasawa. Su segunda temporada profundizará en las relaciones de Koyuki, Minato, Miki y Yota, cuya amistad comenzó a cambiar conforme surgieron nuevas emociones y dudas entre ellos.

Koyuki deberá afrontar recuerdos del pasado que afectan su relación con Minato, mientras él tratará de comprender qué lugar ocupa ella en su vida y buscará romper el muro de hielo creado por la protagonista.

Miki Azumi y Yota Hino también cobrarán mayor importancia, pues la cercanía entre ambos los llevará a cuestionarse si lo que existe entre ellos sigue siendo una amistad o puede convertirse en algo más.

La segunda temporada de Rompiendo el hielo comienza a emitirse el 1 de octubre en Netflix.

'Rompiendo el Hielo' es uno de los grandes éxitos de la mangaka Kōcha Agasawa (Fotografía. Netflix)

Pura nostalgia: ‘Ranma 1/2′ y ‘Dragon Ball’ regresan

Los clásicos del anime también tienen un lugar importante en el calendario de los fans, con la continuación de las nuevas adaptaciones de aquellas series que en su momento nos mantuvieron pegados al sillón.

Uno de los ejemplos es Ranma 1/2, cuyo remake, desarrollado por el estudio MAPPA, estrenará su tercera temporada el 3 de octubre. La nueva entrega adaptará la historia relacionada con la Bakusai Tenketsu, una peligrosa técnica de artes marciales que Ryoga buscará dominar para, por fin, vencer a Ranma.

Un caso diferente es Dragon Ball Super: Beerus, ya que no continuará los acontecimientos posteriores al Torneo del Poder.

La producción recuperará el inicio de esta saga creada por Akira Toriyama con una edición renovada que aprovechará técnicas audiovisuales actuales para mejorar el inicio de la historia y, en especial, las escenas de combate, que en su momento provocaron críticas entre los fans e incluso se convirtieron en memes.

La trama volverá al despertar de Beerus, Dios de la Destrucción del Universo 7, y a su búsqueda del Super Saiyan God, que lo llevará hasta Goku y la Tierra. Esta nueva versión de uno de los primeros arcos de la serie se estrenará el 11 de octubre en Crunchyroll.

Los fans de 'Black Clover' tuvieron que esperar cinco años para ver los nuevos capitulos de la serie. (Fotografía. Crunchyroll)

Todos los estrenos de animes de otoño de 2026 en Crunchyroll

Crunchyroll prepara uno de sus calendarios más amplios del año. La plataforma de streaming tendrá continuaciones como Black Clover, Aoashi y The Detective Is Already Dead, junto con estrenos como Firefly Wedding, Overgeared y PSYREN.

Entre todos estos regresos destaca Black Clover, cuyo anime terminó su primera etapa en marzo de 2021. Más de cinco años después, Asta y los Caballeros Mágicos regresan para continuar la guerra contra la Tríada Oscura, con una incursión al Reino de la Pica para rescatar a sus compañeros y detener sus planes.