Ataque armado en Cuernavaca deja dos estudiantes de la Preparatoria 2 de la UAEM muertos y un herido

Un ataque armado registrado en Cuenavaca dejó a dos jóvenes estudiantes muertos y un tercero lesionado. Las víctimas mortales fueron identificadas como Christian Shamed “N” y Gael “N”, ambos miembros de la comunidad de la Preparatoria número 2 “Antonio L. Mora del Castillo”, incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El asesinato de los estudiantes se da a poco más de dos semanas del feminicidio de Claudia Tacoronte, una estudiante española en Morelos.

De acuerdo con los reportes oficiales y testimonios recabados, la agresión ocurrió al filo de las 21:30 horas del 26 de septiembre sobre la avenida principal de la colonia. Las víctimas se encontraban reunidas en el lugar tras haber asistido a un festejo de cumpleaños.

Sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al grupo de jóvenes y les dispararon en repetidas ocasiones para después huir del lugar. Vecinos de la zona, alarmados por las múltiples detonaciones, solicitaron de inmediato el apoyo de los números de emergencia.

Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron el fallecimiento de dos de los jóvenes en el lugar, mientras que una tercera víctima fue trasladada de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Morelos El asesinato de los jóvenes se da a poco más de dos semanas del feminicidio de Claudia Tacoronte, una estudiante española en Morelos. (UAEM).

FGE de Michoacán investiga asesinato de estudiantes

Personal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales acudieron a realizar las diligencias iniciales y el levantamiento de los cuerpos.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos aseguró que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer este hecho violento que nuevamente conmociona a la entidad.

Christian Shamed, de 17 años, y Gael han sido recordados por sus familiares, amigos y compañeros como jóvenes de bien y muy queridos dentro de la comunidad de la Preparatoria 2.

Ante este golpe que enluta a la institución universitaria, compañeros y allegados han convocado a colocar flores y veladoras en las instalaciones del plantel educativo ubicado en Alta Vista, como un homenaje póstumo y una exigencia de justicia.