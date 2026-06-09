‘Que se esclarezca’: Mario Bezares pide llevar a Fiscalía nuevas evidencias del documental de Paco Stanley

Mario Bezares explicó que actualmente no está interesado en interponer una denuncia contra el Estado por el caso de Paco Stanley. (Foto: Cuartoscuro)

El caso de Paco Stanley finalmente parece tener una respuesta. El nuevo documental Testigos: La verdad tiene voz presentó nuevas versiones sobre el asesinato del conductor de televisión afuera del restaurante El Charco de las Ranas.

Se trata de un material en el que Mario Bezares, exintegrante de La Casa de los Famosos México, ve la oportunidad de obtener respuestas sobre lo que sucedió aquel 7 de junio de 1999.

Esto debido a que Testigos: La verdad tiene voz incluye testimonios de personas cercanas a la investigación e incluso revela pistas sobre el presunto autor intelectual, además de señalar el nombre de quien supuestamente asesinó a Paco Stanley.

Mario Bezares y su esposa Brenda. (Foto: Cuartoscuro.com) (Susana Navarrete)

¿Por qué Mario Bezares pidió llevar las pruebas del documental a la Fiscalía?

‘Mayito’, como se le conoce al conductor de televisión, explicó que espera que toda la información presentada en el documental sea verídica, ya que contiene declaraciones nunca antes escuchadas.

Previo a su lanzamiento, Juan Carlos Uribe, productor de Testigos: La verdad tiene voz, explicó que el material cuenta con entrevistas realizadas a supuestos testigos protegidos de Estados Unidos, quienes colaboraron con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Entre ellos se encuentra el testimonio más contundente: el de Jorge Godoy, un expolicía judicial de Jalisco, quien supuestamente estuvo presente cuando se dio la orden de cometer el crimen.

Además, aseguró que ni el conductor Mario Bezares ni la modelo Paola Durante tuvieron relación con el asesinato: “No tuvieron nada que ver con esto”, dijo en una entrevista con De Primera Mano, programa del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Por este motivo, Mario Bezares pidió que las nuevas evidencias sean presentadas ante las autoridades correspondientes para que finalmente el caso del conductor de Pácatelas sea resuelto.

Paco Stanley fue asesinado tras salir de El Charco de las Ranas en 1999. (Foto: Créditos Cuartoscuro/Germán Romero)

“Nos dicen que estamos totalmente exonerados de todo (...) Ojalá sean pruebas fehacientes y que sea verídico, que lo lleven a la Fiscalía”, comentó en una entrevista con Ventaneando, pues desea que finalmente se identifique a los responsables del crimen.

Esto debido a que, tras la muerte de Paco Stanley, Mario Bezares fue enviado a prisión luego de ser señalado como presunto coautor intelectual del caso, aunque posteriormente recuperó su libertad.

“A estas alturas, después de 27 años, sí quiero que se esclarezca esto y que realmente ya se termine esta persecución”, comentó Mario en el programa de Pati Chapoy, donde aseguró que actualmente no está interesado en iniciar un proceso contra el Estado.

En ocasiones anteriores, Bezares aseguró haber sido víctima del sistema; sin embargo, sí mantiene el interés de que la investigación llegue a su fin y con ello quede completamente exonerado.

“Ojalá ya se pueda saber qué fue lo que realmente sucedió con esta línea de investigación y que la Fiscalía diga: ‘Efectivamente, pasó esto’”, comentó durante la conversación con el programa de espectáculos.

¿Quién es el presunto asesino de Paco Stanley?

Una de las mayores revelaciones del documental Testigos: La verdad tiene voz es la identidad del presunto asesino del conductor, un tema del que habló el productor Juan Carlos Uribe en entrevista con De Primera Mano.

Durante la conversación afirmó que la persona que “jaló el gatillo” era un exagente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), una agencia de inteligencia secreta que dejó de operar en 1985.

“Fue un expolicía que se llama Carlos Acevedo, alias ‘El Pato’. Desafortunadamente no encontramos ninguna fotografía de él”, aseguró.

Además, indicó que, presuntamente, después de dejar su carrera como agente, el hombre trabajó para el narcotráfico. Cabe señalar que esta versión no ha sido avalada por las autoridades.